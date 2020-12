Título de Copa do Mundo com Portugal, o grande sonho de Cristiano Ronaldo

Após conquistar a Eurocopa e a Liga das Nações, CR7 sonha em conquistar a Copa do Mundo com a seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo é dono de uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol. Mas apesar de ter conquistado praticamente tudo, o craque ainda está em busca de mais. Seu grande sonho: um título de com .

A seleção portuguesa nunca conquistou o título mundial, tendo chegado apenas em um terceiro lugar, em 1966, com o lendário Eusébio no comando do ataque. Mas se existe alguém que sabe bem como conquistar um troféu inédito com seu país, esse alguém é Cristiano Ronaldo.

Portugal também nunca havia conquistado a , até que em 2016, CR7 e cia. levantaram a tão sonhada taça. Então, em 2019, a seleção portuguesa levou a primeira edição da Liga das Nações da Uefa, adicionando mais um troféu em sua galeria. Agora, o grande sonho do cinco vezes melhor do mundo é dar a Portugal o título do maior torneio de futebol do planeta.

“O meu objetivo é ter um futuro muito, muito brilhante. Vencemos a Euro 2016 e agora queremos ganhar o Mundial. O meu sonho é vencer sempre com Portugal. Ganhei dois títulos, incluindo a Liga das Nações, e agora quero a Copa do Mundo”, revelou o craque em entrevista ao As, da . “Ganhei troféus em todos os clubes em que estive, mas a Copa do Mundo é meu grande sonho”, acrescentou.

CR7 já disputou a Copa do Mundo quatro vezes com Portugal. O melhor resultado veio logo na primeira delas, um quarto lugar, em 2006, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Na ocasião, o ainda jovem Ronaldo, que usava a camisa 17 na época, tinha a seu lado outros grandes craques, como Figo, Deco, Pauleta e Simão.

Agora, a próxima chance do ‘robozão’ levar uma Copa do Mundo será em 2022. Se esta será a última, nem mesmo o craque da sabe.

“O Cristiano está bem hoje, em um grande momento, mas não sei o que vai acontecer depois. Vivo o presente, o momento. Esse período é excelente, estou feliz. Continuo em excelentes condições, no topo e espero jogar por mais muitos anos, mas nunca se sabe. Isso é o futebol. Não sabemos o que acontecerá no futuro”, ressaltou.

Mesmo aos 35 anos, Ronaldo continua em ótima forma física e não dá indícios de que irá se aposentar em breve. Com sua experiência, ele irá liderar uma geração talentosa, que conta com nomes como João Félix, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Bernardo Silva e João Cancelo. Se ele será capaz de dar o tão sonhado título a Portugal ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: é melhor não duvidar de CR7.