Título da Champions será "esquecido até a hora de aposentar", diz lateral do Liverpool

Jogador escocês foi fundamental nas boas campanhas dos Reds na Premier League e na Champions League

O lateral-esquerdo do , Andrew Robertson se mostra focado em continuar conquistando títulos com os Reds. Ele foi um dos principais personagens do Liverpool de Jürgen Klopp campeão da e vice-campeão da Premier League com recorde de pontos. O atleta de 25 anos falou que a conquista da Champions será esquecida até a hora de sua aposentadoria.

"O dia que nós voltamos foi quando acabou para nós. Para a gente desde o dia que voltamos está esquecido até nós aposentarmos. Depois nós podemos sentar e dizer 'Ok, nós vencemos a Champions League', essa é uma conquista real na carreira", falou o defensor.

Ele explicou sua fala dizendo que o foco será sempre para frente, no próximo título disponível.

"O foco agora precisa ser em ganhar mais troféus, porque aquela Champions League já está no passado. Nós não queremos ser o time que ganha apenas uma taça - claro que é uma grande taça. Mas nós queremos ser uma equipe vencedora de muitos troféus", explicou o escocês.

A temporada do Liverpool e começa nesse domingo (04). As duas equipes se enfrentam na Supercopa da , no Wembley. E ele já olha com expectativa para a próxima temporada, que promete ser uma das mais disputadas dos últimos tempos.

"Estamos olhando para frente. Na próxima semana é o começo da temporada contra o e estamos ansiosos por isso. Sabemos o quão dura será essa temporada, mas estamos preparados para o jogo, e precisaremos construir em cima dele para a temporada que virá", disse o defensor.