Titular de Itália e Napoli acerta para jogar por clube do Canadá

O atacante Lorenzo Insigne aceitou a proposta do Toronto, do Canadá, e deixará o Napoli ao fim da temporada europeia em junho, conforme a GOAL apurou.

Insigne tem contrato com o Napoli até junho de 2022 e, com isso, poderia assinar um pré-contrato com qualquer time já em janeiro. A medida que o tempo passava, o atacante era especulado em diversos times da Europa, mas optou por aceitar por atuar na Major League Soccer.

Ainda que tenha contrato com o Napoli, o clube canadense só deve anunciar o jogador oficialmente no dia 10 de janeiro. Isto porque, o italiano só deve chegar ao Canadá na próxima sexta-feira (7), para assinar o contrato.

Insigne fechará um acordo de cinco temporadas com a equipe da MLS, recebendo um salário de 11,5 milhões de euros (cerca de 73 milhões de reais) por temporada.

Além disso, o atacante deve receber bônus caso consiga atingir metas determinadas no contrato, podendo chegar até 4,5 milhões de euros (aproximadamente 28 milhões de reais) em metas.

Embora Insigne esteja ansioso para começar na MLS, foi seu compatriota, Sebastian Giovinco - maior artilheiro do Toronto - que comentou a decisão do atacante, dizendo que será uma experiência incrível para Insigne.

"Para a liga e para o Toronto será incrível, espero que eles consigam fazer acontecer. Toronto tem uma vida boa, mas se você quer falar de futebol, não posso dizer que é a mesma coisa. Eles estão melhorando, mas não estão no mesmo nível.”

Giovinco comentou sobre as ambições da seleção italiana para Insigne: “Só posso dizer o que aconteceu comigo. Quando cheguei aqui, saí da seleção nacional. Essa é a realidade."

“Claro, talvez para ele seja diferente porque ele ganhou a Euro. Talvez ele fale com (Roberto) Mancini e talvez nem saia da seleção. Então, talvez para ele, nada mude”, disse à IFTV.

Insigne, que surgiu nas categorias de base do Napoli, soma 415 jogos pelo time italiano, com 114 gols marcados. Pelo Napoli, conquistou apenas os títulos da Taça da Itália e a Supercopa Italiana, tendo participado do título da Itália na Eurocopa em 2020.