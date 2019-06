Tite troca o time e escala Gabriel Jesus e Everton como titulares; veja a escalação

Treinador sacou David Neres e Richarlison, que começaram a Copa América como grandes novidades do Brasil

Tite confirmou a expectativa de mudança e mexeu no que enfrenta o neste sábado, às 16h, na Arena . David Neres e Richarlison, que começaram a como grandes novidades da equipe, saem do time para as entradas de e Gabriel Jesus, respectivamente.

Com a alteração, Gabriel Jesus deve começar o jogo pela ponta, como ele já foi utilizado no empate contra a . Como Éverton tradicionalmente prefere jogar pela esquerda, para poder cortar para o meio e bater, a tendência é que o atacante do comece pela direita.

A mudança no meio da competição é um protocolo diferente do que Tite adotou há um ano, na , quando se recusou a mexer no time titular e acabou se arrependendo da escolha tempos depois. O Brasil recebe o Peru na Arena Corinthians praticamente classificada ao mata-mata.