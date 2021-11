Tite testa Matheus Cunha e atacante pode ser titular contra a Argentina

A seleção brasileira encerrou a preparação para encarar a Argentina, nesta terça-feira (16), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com a equipe já classificada para o Mundial, o técnico Tite pode fazer algumas mudanças.

A principal delas pode ser no ataque. No último domingo (14), durante o treino, o treinador sacou Gabriel Jesus e colocou Matheus Cunha entre os titulares. O jogador do Atlético de Madrid vem agradando muito a comissão técnica durante os treinamentos.

Além de Matheus Cunha, Éder Militão também treinou entre os titulares, na vaga de Thiago Silva. O zagueiro do Real Madrid tem sido bastante acionado por Tite e vem correspondendo. No meio-campo, sem Casemiro, o treinador optou por testar Fabinho, do Liverpool.

A expectativa é de que Fabinho consiga, enfim, deslanchar com a camisa da seleção brasileira. A sensação é de que o jogador, que tem muito potencial e é peça chave no Liverpool ainda não conseguiu repetir as atuações que tem no clube com a camisa da seleção brasileira.

Sendo assim, o Brasil pode ir a campo com: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Neymar.

Classificado para a Copa do Mundo, o Brasil soma 34 pontos e não perde há 13 jogos pelas Eliminatórias. Apesar disso, o time de Scaloni foi o último a derrotar os brasileiros, na final da Copa América. Com 28 pontos, os argentinos estão na segunda posição na tabela de classificação para a Copa do Mundo.