Tite sobre final no Maracanã: "vou me tornar verdadeiramente técnico da seleção brasileira"

Treinador chama Messi de "extraterrestre" e diz que Argentina "valoriza" vaga à final

A está na final da após vencer a por 2 a 0 nesta terça-feira (2), e o técnico Tite não escondeu a felicidade pela possibilidade de poder comandar a equipe pela primeira vez no Maracanã.

"A primeira coisa que me remete foi a gratidão no início da carreira, meu diretor no , que falava que o primeiro a gente nunca esquece. Foi lá no Veranópolis. Chego com muita tranquilidade, sabendo que é uma exposição muito grande. Mas com muita paz, de fazer o trabalho, de seguir na mesma forma, preparação, pedindo para os atletas buscarem recuperação. Tem outra coisa, vou me tornar verdadeiramente técnico da seleção brasileira. A boleirada fala assim: "jogou bola?". Eu falo: "joguei". Eles perguntam: "jogou no Maracanã?". Eu vou treinar no Maracanã", comemorou em entrevista coletiva.



(Foto: Getty Images)

O treinador fez questão de elogiar Messi, foi mais um a chamar o argentino de "extraterrestre" e destacou o trabalho feito pela Seleção para segurar o camisa 10.

"(Vencer a Argentina) valoriza a chegada na final. Grande jogo, duas equipes com recursos técnicos impressionantes. Falei com Scaloni. Messi é extraterrestre. É excepcional. Tanto nas ações com bola, como sem, de participação no jogo. Fora as qualidades individuais dos outros atletas, mas ele merece essa reverência. E neutralizar um jogador, diminuir as ações, você não consegue, mexe um pouco na estrutura. Trouxe Firmino mais atrás para diminuir as ações dele. Ficamos com menos posse de bola do que normalmente temos. Trouxe a efetividade, nas jogadas, de ser decisivo. Mais um passo para ir à final", argumentou.

Tite ressaltou ainda a força e a união do elenco brasileiro na Copa América. "Os atletas falavam assim: “al, al, al, juntos na final”. Estou fazendo o relato por essa consciência e aí faço complemento. Grande equipe é feita com cabeça. Corpo só responde aquilo que estiver mentalmente forte. Pressão, adversários, cobranças, rivalidade entre eles. Atleta tem que estar muito forte. Eles têm demonstrado e dado resposta nesse aspecto", disse.

A Seleção Brasileira aguarda pelo vencedor do duelo entre e para conhecer seu adversário na grande decisão da Copa América, que será no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Maracanã.

Confira outros trechos da entrevista coletiva de Tite



(Foto: Getty Images)

Daniel Alves

"A força mental é uma parte. Mas se não tivesse todo o cuidado que teve na recuperação, se o não tivesse dado todas condições de evolução, ele não chegava nesse estádio. Essa capacidade mental de recuperação. Segundo essa capacidade física e técnica. O adversário começou a explorar. Fico feliz pela naturalidade que ele tem. O Dani é do bem, que bom que é poder lidar com atletas com essa capacidade e essa característica".

Philippe Coutinho

"Coutinho com essa liberdade, entrosamento, que às vezes mesmo com marcação... No primeiro tempo o que não funcionou e gostaríamos de corrigir foi o seguinte: marcação mais adiantada no tiro de meta. Às vezes recuava em uma zona, mas atrasava. A gente induzia ele a quebrar mais na frente. A outra era de quando havia falta na intermediária, ficar ali e fazer a pressão"

Gabriel Jesus

"Segunda jogada foi de velocidade, de exposição. A gente tem jogadores com essas características. Vai rodando, vai diluindo, entra num ritmo melhor. O Gabriel cativa todos profissionais que trabalham com ele. Ele tem uma marca, não se entrega nunca. Eu só coloco para ele para suportar a dor um pouquinho. Ele vai refinar a conclusão, porque é jovem, está trabalhando em um grande centro. Vai melhorar. Se pedir para fazer 50 finalizações, ele vai fazer 51".