Tite revela ofertas de gigantes europeus antes da Copa de 2018

Real Madrid, PSG e Sporting tentaram tirar o treinador da seleção antes do Mundial da Rússia

Tite vai deixar o comando da seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2022, mas isso poderia ter acontecido mais cedo ainda, mais especificamente antes do Mundial de 2018. O próprio treinador revelou que clubes gigantes da Europa o procuraram para que ele assumisse o comando das equipes, o que ele recusou para ir em busca do sexto título mundial do Brasil.

De olho em seus últimos passos como treinador da seleção brasileira, antes de deixar o cargo ao final deste ano, quando terminar a Copa do Mundo de 2022, Tite já está começando a pensar no futuro de sua carreira. Com um currículo recheado de conquistas, não deve ser difícil para ele chegar a grandes equipes, e uma revelação feita por ele em entrevista ao The Guardian mostra isso. Segundo o técnico, antes da Rússia 2018, ele foi procurado por Real Madrid, PSG e Sporting, que o queriam como comandante de suas equipes.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“Na Copa do Mundo [pouco antes], eles [Real Madrid] disseram que queriam conversar e eu disse ‘não, não vou falar, não chegue perto’”, revelou o treinador da seleção brasileira. “Quero estar em paz comigo e com o meu trabalho. Estou dando o meu melhor. Quando você faz algo em paralelo, isso não está sendo feito ao máximo. Eu não posso fazer isso. Recebi ofertas [antes da Copa 2018] do Real Madrid, PSG e Sporting. Mas eu não queria isso. Eu quero ganhar a Copa do Mundo”.

Mais artigos abaixo

Apesar de a resposta ter sido não, tudo pode mudar no futuro, quando ele não estiver mais vinculado à seleção. No entanto, pode não ser tão rápido, uma vez que Tite planeja descansar um pouco antes de assumir um novo compromisso - que provavelmente não será no Brasil, como muitos sonham.

“Depois da Copa do Mundo, vou decidir meu futuro. Não vou mentir: minha ideia definitivamente não é trabalhar no Brasil”, disse Tite, que prevê um mercado aberto no caso de conquistar o título no Qatar. “Quero passar um ano com minha família, tirar um ano sabático, estudar, não ter responsabilidade porque a responsabilidade é muito grande. Se algo vem de fora, vai acontecer. Agora tenho a responsabilidade e a alegria de ser o técnico da Seleção. Não vou nem falar com ninguém”.

Comandando a seleção brasileira, Tite tem números impressionantes: são apenas cinco derrotas em 74 jogos. Além disso, são 55 vitórias e 14 empates que animam o torcedor a sonhar com a conquista do hexa no Qatar.