Tite reuniu quarteto e até Willian para explicar mudança que fez Brasil reagir

Treinador sacou David Neres e Richarlison para as entradas de Everton e Gabriel Jesus, que surtiram efeito na goleada por 5 a 0 sobre o Peru

Embora não tenha alterado significativamente o sistema de jogo, Tite fez duas mudanças que se provaram fundamentais para que o deslanchasse e fizesse 5 a 0 no . Antes que e Gabriel Jesus entrassem nas vagas de David Neres e Richarlison, porém, o treinador fez questão de reunir o quarteto e Willian para explicar suas escolhas.

“Teve [reunião]. Ele conversou comigo, Richarlison e os dois que entraram e disse que queria mexer na equipe. Ele ia dar oportunidade para os dois e que a gente entendesse também”, disse David Neres. “Ele explicou. Falou que a fase do Gabriel e do está melhor”, disse Richarlison.

Mais artigos abaixo

Além dos quatro envolvidos, Tite também incluiu Willian, em tese o substituto natural de um ponta como David Neres. Ao optar por Gabriel Jesus, ele deixou claro o status do ponta do , e até por isso fez questão de inclui-lo no esclarecimento.

“Chamei os cinco jogadores e expliquei que cada um empresta uma característica diferente à equipe. Eu disse que todos são importantes, mas agora é uma escolha baseada no momento de cada um. Meu respeito é muito grande ao Richarlison e ao David [Neres]. Agora preparem-se todos, não sei quem vai começar”, disse Tite.

“Tite é um excelente técnico e humano, muito humano. Acho que não é questão de dar satisfação, é saber por que entra e por que sai. E isso ele deixa muito claro nas entrevistas, falando. Eu acredito que isso que ele faz é muito bom. Todos querem jogar e ajudar e ele deixa isso vivo na gente”, disse Gabriel Jesus, que viveu a situação inversa quando deixou o time para a entrada de Firmino.