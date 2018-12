Tite reconhece erro ao levar taça da Libertadores ao ex-Presidente Lula

Treinador conquistou Libertadores e Mundial Interclubes com o Corinthians na temporada de 2012

Técnico da Seleção Brasileiro e campeão da Libertadores 2012, com o Corinthians, Tite ressaltou que errou ao levar a taça do campeonato sul-americano ao ex-presidente da República, Lula. Em entrevista ao recém-criado programa da SporTV, "Grande Círculo", o treinador relembrou o ocorrido.

“Em 2012 eu errei. Ele não era presidente, mas fui ao Instituto e mandei felicitações por um aniversário. Não me posicionei politicamente. Não tenho partido político, tenho torcida para que o Brasil seja melhor em igualdade social. E que nossas prioridades sejam educação e punição. Em 2012 eu fiz e errei”, disse.

​(Foto: Getty Images)

Tite aproveitou para comentar sobre a participação do futuro presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, durante a celebração do Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro 2018:

“O protocolo e a situação gerada no jogo do Palmeiras é uma opinião pessoal. A instituição CBF e o Palmeiras absolutamente têm (direito). Errei lá atrás, não faria com o presidente antes da Copa e nem agora porque entendo que misturar esporte e política não é legal. Fiz errado lá atrás? Sim. Faria de novo? Não!”, enfatizou.

Tite renovou contrato com a CBF para comandar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, em 2022.