Tite fará mudanças, mas não revela quais serão; veja o que pode mudar na seleção

Treinador promete alterações na escalação da seleção brasileira, mas não confirma quais são elas. Goal traz o que pode acontecer no time contra o Peru

Tite confirmou que o terá uma escalação distinta para enfrentar o , na madrugada desta quarta-feira (11), em amistoso na Califórnia. Mas o que será feito no time nacional?

O técnico confirma que fará mudanças na equipe. No entanto, evita falar quem deixará a sua escalação para enfrentar os comandados de Ricardo Gareca.

"Dar essas oportunidades é uma possibilidade grande de acontecer, sabendo da grandeza do jogo, que é uma repetição da final da , e mantendo uma estrutura básica do time. Mas não vou falar (o time). É manter uma estrutura na qual os atletas já jogaram juntos, que podem jogar nos seus clubes, que já jogaram em outro momento, não mudar defesa inteira, não mudar o ataque inteiro e nem o meio-campo. É manter a estrutura para o atleta entrar com confiança e jogar o mais próximo de que é jogar bem", disse o treinador.

Mesmo que não confirme, as possíveis mudanças avaliadas são as saídas de Daniel Alves, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur e Richarlison. Por outro lado, entrariam Fagner, Éder Militão, Jorge, Allan e David Neres em campo.

A ideia é fazer testes no time e ver como a seleção se comportaria com alguns nomes considerados reservas. A única pista dada pelo comandante é que podem ser feitas quatro alterações.

Nem sequer Neymar, que voltou a jogar depois de uma lesão e também após a novela sobre o seu futuro, tem presença confirmada na quarta-feira.

"Ele também passa por essa avaliação toda. Prefiro não falar ao invés de omitir, por respeito a vocês e sei que não digo uma mentira, sou respeitado. Neste processo todo, ele também vai fazer uma avaliação".