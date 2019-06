Tite otimista com recuperação de Neymar: "lesão não deve ser muito grave"

Treinador da Seleção Brasileira acredita que o atacante de 27 anos terá condições de jogar a Copa América mesmo após torção no tornozelo direito

Tite não parece tão preocupado em relação à lesão de Neymar, que precisou deixar o estádio Mané Garrincha por conta de uma torção no tornozelo direito. O atacante se lesionou durante a vitória da sobre o na noite desta quarta-feira (5), em amistoso de preparação para a .

Em entrevista coletiva ao fim da partida, o treinador da Seleção Brasileira comentou que ainda conta com o jogador, mesmo com o problema clínico.

"Problema de lesão não deve ser muito grave. Torço para recuperar logo. Vou ficar na torcida para não ficar muito tempo fora. Para seguir no processo de evolução. Não aposto em nada, só trabalho (risos). Aposto em recuperação. Situação da [lesão às vésperas do torneio] foi colocada [em jogo]. Não se trata de apostar. Quero crer que não seja problema grave", afirmou.

Substituído ainda no primeiro tempo, o atacante do é acompanhado de perto por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do . Ele é citado em entrevista coletiva de Tite.

"Quanto à lesão do atleta, Lasmar já saiu também para que possa acompanhar todos exames. Assim que sair resultados, vamos informar", concluiu.