Tite indica que deve reforçar meio e ataque com três vagas extras na Copa do Mundo

Presente no "Prêmio Fui Clear", o treinador aproveitou para fazer uma reflexão sobre o trabalho realizado na seleção entre a Copa de 2018 e 2022

Perto de comandar a seleção brasileira em mais um Copa do Mundo, o técnico Tite esteve presente no "Prêmio Fui Clear", que aconteceu no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira. O evento reuniu grandes nomes do futebol atual, como Neymar e Thiago Silva, e do passado, como Zico e Dadá Maravilha.

Na zona mista do evento, Tite concedeu uma entrevista aos jornalistas presentes. O técnico indicou que deve aproveitar para convocar jogadores de meio e ataque para reforçar a seleção brasileira com três vagas extras na Copa do Mundo.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Questionado pela GOAL, o treinador disse: "Não precisa de um quarto goleiro. Não quero um quarto goleiro. Três já está bom pra gente ter opção do meio para frente, e naturalmente, por essa geração, jogadores criativos e ofensivo é importante, sim."

Recentemente, aliás, a Fifa, organizadora da Copa do Mundo, confirmou que as seleções presentes na competição podem convocar até 26 jogadores. Até então, o número de jogadores permitidos era de 23.

Ainda no evento, o treinador aproveitou para fazer uma reflexão sobre seu trabalho na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2018 e a de 2022.

"Eu competi muito, ficava olhando para os outros técnicos e me comparava. Sempre encontrava alguma coisa que eu era melhor e outra que eu era pior que o outro."

Mais artigos abaixo

"Acho que foi depois dos 60 (anos) que eu me toquei e disse assim: 'Adenor, compete contra você mesmo, procura ser a melhor versão possível'.

"Então em termos emocionais, melhor. Em termos táticos, com uma avaliação melhor. Nós temos quase 80 atletas que oportunizamos, então é um trabalho que tem um processo todo diferentemente da primeira (Copa do Mundo)", disse o treinador.

Depois de liderar as Eliminatórias da América do Sul, a seleção brasileira se classificou para o Grupo G da Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar, ao lado de Suíça, Sérvia e Camarões.