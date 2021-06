Tite indica Gabigol e Gabriel Jesus brigando por vaga no ataque da seleção brasileira

Jogadores foram testados entre os titulares em momentos distintos; treinador conversou com a dupla

A seleção brasileira realizou, na manhã desta quarta-feira (02), o último treino na Granja Comary, antes de encarar o Equador, pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Boa parte da atividade foi fechada, mas foi possível notar, através da CBF TV, o momento em que o treinador separou os grupos entre titulares e reservas. Na ocasião, Gabigol ficou entre os 11 iniciais.

Além do camisa 9 do Flamengo, Tite montou a equipe para esta primeira parte da atividade com: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred, Richarlison, Lucas Paquetá e Neymar.

Em outra parte da transmissão, o treinador fez uma troca na equipe, sacou Gabigol e colocou Gabriel Jesus. Tite também testou Richarlison centralizado, deslocando Jesus para a ponta. Firmino, que vinha sendo titular, ficou com os reservas durante todo o treino tático.

Em outro momento, foi possível observar um papo entre Tite, Gabigol e Gabriel Jesus. O atacante do Manchester City foi um dos últimos jogadores a se apresentarem na Granja Comary. Finalista da Champions League, ele desembarcou no CT da Canarinho na última terça-feira (01), já o atacante do Flamengo, chegou na segunda (31). Antes de confirmar a equipe, o Brasil ainda terá mais uma atividade, nesta quinta (03), no Beira-Rio, palco do jogo.

Jesus e Gabigol vivem momentos opostos na seleção brasileira. O camisa 9 do Flamengo está retornando depois de um longo período distante e ainda busca se firmar como selecionável. Já o atacante do City, que chegou a ser grande destaque na campanha que levou o Brasil até o mundial da Rússia, vem sendo questionado e encara uma seca de gols.

A última vez que Gabriel Jesus balançou as redes com a camisa da amarela foi diante do Peru, em 2019, na final da Copa América. Na ocasião, ele acabou sendo expulso. Desde então, foram seis partidas sem nenhuma bola na rede.

Líder das Eliminatórias da Copa do Mundo com 12 pontos, o Brasil encara o Equador, nesta sexta-feira (04), no Beira-Rio, em Porto Alegre. A equipe de Tite tem 100% de aproveitamento na competição.