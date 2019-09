Tite ignora problemas de Neymar com o PSG e dispara: 'Ele está feliz na seleção'

Treinador da seleção brasileira reforça que craque está feliz pelas oportunidades na equipe nacional e negligencia os problemas entre ele e seu clube

Os problemas entre Neymar e não interferem no cotidiano da seleção brasileira, de acordo com o técnico Tite. Após divulgar a convocação para os jogos contra e , o treinador reforçou que o craque está feliz com os chamados recentes para a equipe nacional e ignorou a rusga que o atacante tem com o clube francês.

"O Neymar está feliz na seleção, estou falando com as pessoas que estão próximas e no dia a dia aqui. Ele está feliz aqui. Cada um tem as suas particularidades, ele está feliz aqui e e demonstrou isso nos jogos", disse em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (20).

Neymar e entraram em rota de colisão no decorrer da última janela de transferências. O craque queria se transferir para o durante o mercado da bola. No entanto, encontrou resistência do clube francês.

Em sua volta aos gramados, o brasileiro marcou um golaço e garantiu a vitória da equipe comandada por Thomas Tuchel sobre o . Ele disse na ocasião que gostaria de deixar o time na janela. Agora, está de volta à seleção brasileira.

Tite não falou somente da situação envolvendo Neymar. O treinador ainda falou a respeito de outros assuntos. Confira os principais trechos da coletiva:

Novos convocados: "Eu estava com o Juninho na final da Copa do e ele disse: "Tite, o que tu achas do ?". Eu disse que é um goleiro seguro, discreto e que joga muito bem com os pés, fora outras virtudes e informações que tivemos. O Rodrigo Caio vem tendo um padrão altíssimo. O Renan Lodi é um atleta que estávamos acompanhando desde o próprio . Queríamos o amadurecimento do atleta para chegar à seleção principal. Ele tem virtudes técnicas e físicas. O Matheus tem ideia de futebol, um articulador, qualidade de passe muito grande, móvel. A gente sabe que ele tem treinado ao máximo no . É um passo para a excelência. Você pode fechar os olhos e só escutar a campanha dele no ano inteiro. É o suficiente".

Dani Alves na lateral direita: "Em relação ao Dani, não, já conversei com ele e o exemplo é o nível de atuação que ele teve contra a ".

Desfalques ao no Brasileirão: "Eu não posso responder em relação às outras seleções. É uma dimensão que você traz como carga excessiva. O que trago para mim é que todas as situações que podem ser argumentadas a favor ou contra. Eu quero respeitar a sua pergunta, porque ela já manifesta uma ideia de prejuízo. Tem o lado de seleção brasileira e preparação daqueles que serão convocados para as Eliminatórias. Nós tivemos três competições oficiais, fomos campeões de duas, mas fomos sexto em outra. Preciso entregar resultado. O calendário não é só da CBF, é dos clubes também. Ele é mais decisivo de que em uma competição de pontos corridos. Eu também sofri isso em 2011 e 2015, quando fui campeão. Dá para fazer um grupo forte para conseguir o melhor trabalho no final. Cada um busque a opção que achar melhor".