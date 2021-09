Tite garante liberdade para Gabigol: "ele precisa de espaço, de movimentação"

Treinador preferiu novamente esconder a equipe que encara a Argentina, neste domingo (5)

A seleção brasileira realizou hoje o primeiro e último treino de preparação para encarar a Argentina, neste domingo (05), na NeoQuímica Arena, em São Paulo. Assim como fez contra o Chile, Tite escondeu a equipe e preferiu não confirmar os 11 que começarão o clássico sul-americano.

Sem Marquinhos, suspenso, Tite vai precisar fazer ao menos uma alteração em relação a equipe que venceu os chilenos por 1 a 0 em Santiago. Depois do treino, o técnico concedeu entrevista coletiva e destacou o duelo contra os "hermanos"

"Eu aprendi, cresci com Brasil e Argentina sendo jogo diferente. Não adianta usar de hipocrisia, de meias palavras. A gente só rivaliza com quem a gente admira. Quando a gente ia jogar a Libertadores contra Boca, River, Racing, fica uma outra atmosfera. O que a gente não pode é jogar o jogo antes da partida. É ter mais serenidade, equilíbrio porque o próprio jogo te mobiliza, adrenalina. Essa ponderação é fundamental".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva de Tite:

LIBERDADE PARA GABIGOL

"Gabriel Barbosa, liberdade. Nós acompanhamos o Gabi, tanto no Flamengo, tanto no Santos. Ele precisa de espaço, de movimentação. Se for para ter o Gabriel só como pivô, vou tirar as características de melhor dele. No Santos, a origem dele foi de externo. Ter esses movimentos todos de liberdade. Ele é principalmente centro direita, que é onde ele se sente melhor"

SE PUDESSE TER ALGUÉM DA SELEÇÃO DE 82 AMANHÃ, QUEM SERIA?

"Zico, Zico, Zico"

FUTEBOL É CONSTRUÍDO, ASSIM COMO SE FAZ UM BOLO

"Às vezes assisto aquele programa de gastronomia. Uma construção. Ele faz a parte do bolo, do recheio, depois progride para o glace. Para fazer uma analogia, é um pouquinho assim que se faz o futebol. É um processo, um desenvolvimento todo".