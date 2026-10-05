Tite fala sobre saúde mental, revela frustrações na seleção e no Flamengo e projeta reconstrução no Botafogo

Recém-chegado ao CT Espaço Lonier, o técnico Tite concedeu sua primeira entrevista exclusiva como treinador do Botafogo para detalhar os planos no clube carioca. Ao ge, o treinador relembrou os percalços com a seleção brasileira, o encerramento do ciclo no Flamengo e o momento delicado em que precisou paralisar a carreira para priorizar sua saúde física e mental, além de destacar as prioridades do Glorioso para a reta final de temporada.

Ao projetar os primeiros passos no comando técnico alvinegro, o treinador fez questão de manter os pés no chão quanto à atual situação da equipe na tabela do Brasileirão.

"É preciso fazer todo um processo. A primeira meta, como conversamos internamente, e o Léo Coelho [diretor] está aqui conosco, talvez não condiga com a grandeza do Botafogo. Vou me permitir fazer essa colocação: a história recente e passada do Botafogo exige mais do que eu vou falar agora. Porém, este momento do Campeonato Brasileiro, com umas dez equipes emboladas, é de alerta e atenção. Quem não atingir os 44 ou 45 pontos fica numa zona de perigo. Você precisa garantir isso para, depois, ambicionar algo maior. Um passo de cada vez", afirmou.

O treinador estreou à frente do time na derrota por 2 a 0 contra o Mirassol, no dia 19 de setembro, optando por assumir o cargo imediatamente em vez de aguardar o término da rodada antes da pausa para a Data Fifa.

"Quando veio o convite, eu quis ser leal comigo mesmo. Seria muito mais fácil assumir depois do jogo contra o Mirassol, mas isso não faz parte da minha conduta. Eu tinha que dar a resposta naquele momento, não ia esperar o jogo do Grêmio ou o do Mirassol para assumir. O convite foi feito, a decisão foi tomada. Isso é uma coisa minha, íntima", revelou.

Apesar dos compromissos à beira do gramado, o comandante explicou abertamente o período em que precisou dar uma pausa na carreira por conta de crises de ansiedade e do acúmulo de desgaste emocional ao longo das últimas temporadas.

"Tive uma série de componentes, gatilhos pessoais. Tive três ou quatro equipes solicitando ou querendo que eu fosse trabalhar, e eu dizendo 'não', aguardando uma outra possibilidade profissional. Eu ia dormir e pensava: 'Será que estou fazendo a coisa certa? Será que não é essa a oportunidade?'. Isso culminou com a situação do Corinthians, por quem tenho toda uma história de respeito. Aquilo fugiu do meu controle, fiquei fragilizado no momento e tive que dar um passo atrás [...] Agora, estou de boa. Já faz algum tempo. Continuo fazendo a minha preparação, a minha espiritualidade, as minhas orações", desabafou.

Durante a conversa, Tite também fez um balanço de quase sete anos no comando da seleção brasileira, destacando o título da Copa América de 2019 e a campanha histórica nas Eliminatórias. Apesar dos números positivos e do alto rendimento, o treinador admitiu sentimento de frustração pelas quedas nas quartas de final das Copas do Mundo de 2018 e 2022.

"Fica, sim, a minha frustração, porque nos dois jogos nós tivemos desempenho para passar. Porém, o futebol não é ciência exata. Do outro lado, tem gente qualificada trabalhando para ganhar também. Às vezes, a efetividade faz a diferença", comentou.

As frustrações de Tite não se limitaram à seleção brasileira, já que o treinador também revelou os bastidores de sua passagem e demissão do Flamengo na temporada de 2024.

"A passagem no Flamengo teve, sim, sete meses muito bons, e eu gostaria de ter permanecido para terminar o meu trabalho. Esse é o sentimento que tenho. O que chateia, ou o que faz lastimar, é que os três jogadores de frente se machucaram juntos em momentos decisivos. E aí o nosso poder ofensivo caiu. Mas trouxemos um título que não vinha há mais de um ano, houve uma reformatação da equipe, chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil passando pelo Palmeiras e pela melhor versão do Bahia que eu já vi. A equipe já estava encaminhada. Aí fica aquele gostinho de querer terminar o trabalho. Mas também compreendo", completou.

Buscando uma reconstrução e um final de temporada de sucesso para sua nova equipe, Tite e o Botafogo voltam a campo nesta quarta-feira (7), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Vasco da Gama, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão.