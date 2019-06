Tite esboça Seleção com Coutinho e Richarlison; Neymar treina normalmente

A grande novidade foi a inclusão de Philippe Coutino no meio de campo, no lugar de Lucas Paquetá

Tite esboçou o time titular que pode entrar em campo no amistoso contra o Qatar, quarta-feira (5), no penúltimo amistoso antes da estreia na de 2019, marcada para o dia 14, contra a , no Morumbi. Durante treino realizado na tarde deste domingo (2), na Granja Comary, o comandante testou em campo a seguinte escalação: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Coutinho; Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus.

A atividade não foi aberta à imprensa. Neymar, que foi acusado de estupro e nesta madrugada rebateu as alegações, participou normalmente da atividade.

Dentre as escolhas de Tite, a mais surpreendente foi o retorno de Philippe Coutinho para ocupar a faixa esquerda do meio-campo, uma vez que Lucas Paquetá começou a ser observado com mais frequência na posição.

Importante destacar que o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino ainda não estão incorporados à Seleção. No último sábado (01), a dupla foi campeã da pelo . O títular sob as traves foi um dos grandes protagonistas da final vencida sobre o e o atacante - que passou a ser titular com Tite após o Mundial de 2018 - conquistou o seu primeiro título por clubes.

A enfrentará Qatar e Honduras (9 de junho) antes de fazer a sua estreia na Copa América, no próximo dia 14, contra a Bolívia. No time desenhado em campo por Tite, é possível imaginar variações de 4-3-3 para um 4-2-3-1 com Neymar centralizando e deixando Coutinho também responsável pela extrema esquerda – local onde o jogador do mais rende. Richarlison fica no flanco oposto e Gabriel Jesus comanda o ataque.