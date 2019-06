Tite dribla perguntas sobre Neymar e o define como "imprescindível" na Seleção

Em entrevista coletiva, o comandante disse repetidas vezes que não julgaria o camisa 10, em meio à acusação

Neymar. O tema não poderia ser outro na entrevista coletiva de Tite, iniciada no final da manhã desta segunda-feira (03) na Granja Comary, em Teresópolis. O camisa 10 da foi acusado de estupro e rebateu garantindo a sua inocência. Tite tentou driblar todas as perguntas sobre o assunto com um mantra: bateu na tecla de que “não irá julgar” o seu camisa 10, "imprescindível" para o time, segundo ele, e nem mesmo revelar o contexto das conversas que tiveram.

"Primeiro, eu sei da importância do assunto. Tenho a real dimensão. E sei também que o assunto é pessoal e tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Eu não vou me permitir julgar os fatos”, disse o treinador, citando ainda a relação de confiança criada com Neymar desde que assumiu o comando da Seleção, em 2016.

“O que eu posso julgar são três anos de convívio que tenho com Neymar, e os assuntos pessoais que tivemos foram sinceros e verdadeiros", declarou.

As respostas que vieram na sequência foram variáveis deste mesmo mantra e demonstraram um cuidado cirúrgico para não falar uma única palavra que possa estremecer o clima com os seus jogadores nem expor a intimidade da relação com eles.

Tite tratou o agora ex-capitão como um jogador “imprescindível”, mas “não insubstituível”. Em meio às respostas, buscou driblar o assunto Neymar o máximo possível, tentando focar sempre na preparação para a , que será realizada no a partir de 14 de junho.

“Eu não posso ser comentarista e nem me transpor, eu tenho uma série de energia para gastar no que é essencial e importante, na preparação da equipe. Entendo que vocês estão na busca de informações para depois julgar. Mas quero que entendam também que meu foco é pensar na preparação, no jogo (amistoso desta quarta) com o Qatar. Se eu ficar buscando, fazendo projeções, ela vai consumir energia e me tirar daquilo que é o meu foco e eu quero ficar focado no meu trabalho", declarou o treinador.

“Estou com a minha cabeça voltada para o meu trabalho, uma Seleção que representa o país. Tempo, o tempo pode dar essas respostas”.

Quando não falou sobre especificamente sobre o caso de Neymar, Tite confirmou o time titular do Brasil com a formação utilizada no treino do último domingo: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Coutinho; Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus. Alisson e Firmino, campeões da com o no último sábado, chegam à Granja Comary nesta terça-feira (4).