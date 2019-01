Tite descarta convocar Neymar lesionado: "não quero criar expectativa de melhora"

Brasileiro sofreu nova fratura no quinto metatarso do pé direito

Em Paris, Tite conversou com a imprensa e descartou convocar Neymar, que na última semana voltou a fraturar o quinto metatarso do pé direito e não tem previsão de retorno aos gramados.

"Neymar não vai pagar o preço por causa da saúde. Perco meu emprego, mas não vou carregar essa responsabilidade de convocá-lo. Eu também estou triste, masnão quero criar uma expectativa de melhora. Não tenho condições de avaliar isso agora (capacidade de melhora)", disse.

Mais artigos abaixo



Foto: Getty Images

"O doutor (Rodrigo Lasmar) está chegando, estará com o Neymar, acompanhar os próximos passos. Mas vale lembrar que o Neymar é jogador do PSG. Temos que respeitar todas as informações dadas pelo médico do PSG, para que depois possa ser tomada as melhores decisões técnicas", completou Edu Gaspar.

A lesão que o camisa 10 sentiu aconteceu no dia 23 de janeiro, durante a vitória do PSG sobre o Strasbourg.