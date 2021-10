Tite dá chance a Coutinho por confiança e tenta recuperar seu melhor futebol

Treinador se baseia em desempenho do meia com a camisa da seleção brasileira e vê falta de opções no setor

Depois de mais de um ano longe da seleção brasileira, Coutinho voltou a ser chamado por Tite, nesta sexta-feira (29), para a rodada dupla das Eliminatórias da Copa do Mundo do mês de novembro. Com o jogador do Barcelona, o Brasil vai enfrentar Colômbia e Argentina.

A convocação de Coutinho foi bastante questionada tendo em vista que o jogador está longe de viver os melhores momentos de sua carreira e luta para recuperar espaço no Barcelona. Em dezembro de 2020, ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo e de lá para cá passou por três cirurgias.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Coutinho só voltou a jogar no dia 14 de setembro, na derrota do Barcelona por 3 a 0, para o Bayern de Munique, na estreia da Champions League. O meio-campista não é titular do time catalão, que também está longe dos seus melhores dias.

O desejo de Tite em contar com Coutinho, no entanto, não é de hoje. Homem de confiança do treinador, o meia já estava na lista da última data Fifa, só que ficou entre os suplentes. Logo, caso alguém do meio-campo se lesionasse e fosse cortado, o jogador do Barcelona seria chamado.

E o motivo é claro, pelo menos para Tite. Além de confiar e gostar do futebol de Coutinho, o treinador da seleção se vê sem muitas opções no setor. Durante a coletiva de imprensa, ele deu a entender que o jogador do Barcelona briga com Everton Ribeiro por uma vaga e como optou por não desfalcar times do futebol brasileiro na reta final das competições, ele encontrou a brecha para o retorno de Couto.

Mais artigos abaixo

Desde que voltou a jogar, Coutinho soma dez partidas, mas não atuou 90 minutos em nenhuma delas. Ao todo, foram 444 minutos disputados, com apenas um gol marcado. Na última partida, na derrota para o Rayo Vallecano, ele iniciou como titular e teve atuação ruim, sendo apontado como um dos piores em campo.

Tite, no entanto, ignora este contexto e entende que Coutinho precisa se sentir feliz para jogar em alto nível, que o meia precisa estar em um ambiente que o favoreça. Ele acredita que, passando confiança, pode ajudar a recuperá-lo. Além disso, ele colocou na mesa o desempenho do jogador sob seu comando.

Na última vez que foi convocado, por exemplo, no início das Eliminatórias, Coutinho teve boa atuação. Na vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia, fez um gol e deu uma assistência. No jogo seguinte, contra o Peru, passou em branco na vitória por 4 a 2, mas também foi elogiado.