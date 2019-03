Tite copiou Guardiola e conheço as fraquezas, diz Kompany sobre eliminação do Brasil

Zagueiro do City diz ter usado seu conhecimento sobre o esquema defensivo do Brasil, copiado do esquema de Guardiola

Remédio para dormir e conhecimento sobre o técnico Pep Guardiola foram fundamentais para a Bélgica superar o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018 . Pode parecer estranho, mas é a versão do zagueiro belga e do , Vincent Kompany, para a maior vitória de seu país em Copas.

Em entrevista à rede de TV pública RTBF, da , Kompany falou com detalhes sobre a vitória por 2 a 1 que tirou o de Tite e Neymar da última .

O zagueiro conta que não conseguia pegar no sono na noite anterior ao jogo, então tomou um remédio para dormir e acabou esquecendo de ajustar o despertador. Ao perder a hora pela manhã, não participou da reunião em que o técnico Roberto Martínez mostrou como o time deveria agir nas bolas paradas.

Coube a Kompany se desculpar e chamar de lado o assistente Thierry Henry para conversar sobre o que havia sido discutido no encontro. "Entre só nós dois, mudamos completamente os planos. Eu disse que o Brasil defendia exatamente como o Manchester City. Havia visto Tite com Pep Guardiola em nosso centro de treinamento. Eles [brasileiros] copiaram exatamente o que o City faz e eu conheço suas fraquezas", disse.

Mais artigos abaixo

O técnico brasileiro Tite conheceu Guardiola e acompanhou treinos do Manchester City em dezembro de 2017, cerca de seis meses antes do Mundial da .

Ele diz que pediu para que o meia Chadli cobrasse o escanteio que resultou no primeiro gol da Bélgica na primeira trave, pois sabia que haveria espaço ali. "Se você ver as imagens, faço uma corrida que corta as duas linhas de marcação e ninguém na primeira linha, que deveria interceptar a bola, me vê chegar".

Segundo Kompany, sua presença inesperada pode ter forçado Fernandinho a errar o cabeceio e marcar o gol contra que abriu o placar da partida.