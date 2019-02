Tite convoca Vinicius Jr. e avisa: "Quero ajudar no crescimento e evolução"

Técnico convocou Seleção para amistosos contra Panamá e República Tcheca

Na manhã desta quinta-feira (28), o técnico Tite convocou a seleção brasileira para os amistosos contra Panamá e República Tcheca, que acontecem nos próximos dias 23 e 26 de março, respectivamente, em Portugal.

Em uma lista repleta de novidades, o treinador não só justificou a convocação de Vinicius Jr., como apontou que deseja participar do crescimento do jovem jogador do Real Madrid, e afastou qualquer comparação com Neymar, afastado por lesão.

"Ele não estaria na última convocação, mas, como disse, estava aberto à convocação de novos valores. Agora, ele está aqui. Está numa equipe de grande exigência. Quero poder proporcionar a ele esse crescimento, afirmação e evolução", apontou.



Foto: Getty Images

"Muita calma para a gente não criar expectativa em demasia. Ou criar expectativa baixa e o cara acrescenta mais. A gente tem que ponderar. Vamos deixar que o tempo permita. Acredito que alguns atletas possam apressar etapas de oportunidade. Precisa de alguns aspectos que precisa, não vou entrar em detalhes, mas sentir o jogo, o vestiário, o peso de vestir a camisa amarela. Isso é inquestionável. Dar mais uma etapa para que ele possa crescer. Ele é jogador agudo, de finta, de 1 x 1, jogador de lance individual, de atacar espaço.", completou.

Vale destacar que a convocação é a última antes da lista oficial para a disputa da Copa América, que será realizada em junho, no Brasil.

Outros pontos da coletiva:



Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Retorno de Dani Alves: "Há um aspecto técnico-tático, ele vem jogando como lateral, ala, às vezes como externo. Conversamos com ele e assistimos a um jogo. Quero ele mais próximo para ter essa avaliação. E ele é um líder muito importante, tem uma capacidade de expressão, anímica, de comportamento, muito forte."

Outras novidades da lista: "Felipe empresta suas características ao sistema. Vem dando assistências na Premier League, o que é considerável. Militão tem 25 jogos como zagueiro, e agora temos a função de preparar atletas importantes para a Copa do Mundo. Trabalhar com novos valores que estão se afirmando, e o Militão está inserido nesse aspecto de zagueiro para a Copa. Prefiro ele como zagueiro."

"O que trouxe a preparação para a Copa do Mundo a esse momento? Quando assumi a Seleção, precisávamos produzir bem e ganhar, buscarmos uma classificação. Passou uma etapa e já tinha Copa do Mundo, isso restringiu o número de oportunidades para serem dadas aos atletas. Agora não, podemos dar mais oportunidades. E depois só fecha ali na frente."

Posição de Paquetá em campo: "Foi utilizado com Barbieri e Dorival como articulador ou tendo Arão e ele mais solto. Foi assim com Dorival. Ou com dois articuladores, com Diego. Com Diego mais liberdade. Joga muito nas duas".

Ausências de Marcelo, Renato Augusto, Paulinho, William: "Esse tema fica na minha abertura. Não está fechada a lista da Copa América. Tenho minhas tendências, mas minha comissão faz bastante contraponto. Não descarto nem o jovem nem o mais rodado."