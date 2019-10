Brasil convoca nesta sexta para amistosos contra Argentina e Coreia do Sul

Técnico Tite irá anunciar, neste 25 de outubro, a lista dos 23 jogadores que defenderão a seleção nos compromissos de novembro

O técnico Tite já tem data para convocar novamente a seleção brasileira. Nesta sexta-feira (25), o treinador vai divulgar a lista dos 23 jogadores que defenderão a Canarinho contra e , pela rodada dupla do Global Tour, no dias 15 e 19 de novembro, respectivamente. Esses serão os dois últimos jogos do Brasil em 2019.

Como o Campeonato Brasileiro não será paralisado na Data FIFA, Tite voltará a ter problemas para montar a equipe. Desde o final da , o treinador ainda não conseguiu convocar exatamente os nomes que deseja. Em outubro, ele limitou para dois o número de atletas chamados por clube no Brasil e deixou claro que se não fosse por isso, outros nomes teriam feito parte do grupo. Os jogos acontecerão na semana que antecede a decisão da da América, que terá Grêmio ou Flamengo em campo (os times definem a vaga nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã).

Além disso, o treinador deve ter o desfalque do atacante Neymar, que sofreu lesão no duelo contra a Nigéria, em outubro, e perdeu os compromissos recentes pelo , seu clube. Ele deve totalizar quatro semanas afastado dos gramados.



(Foto: Getty Images)

Depois desses compromissos, o Brasil só volta a campo em março de 2020, já para o início da disputa das Eliminatórias da . Os dois confrontos de novembro se tornam ainda mais importantes, uma vez que os resultados após a Copa América não foram bons: em quatro jogos disputados até aqui, a seleção brasileira não emplacou uma vitória. O confronto contra os argentinos é uma excelente oportunidade para iniciar uma "recuperação".

No mesmo dia, André Jardine divulgará a lista dos convocados para os amistosos da seleção sub-23, que disputará um torneio em Tenerife, na . A competição amistosa contará com também com Argentina, e .