Tite convoca Marcinho para a vaga de Danilo e elogia: "lateral construtor"

Jogador do Botafogo ganha oportunidade na Seleção e vai integrar o elenco que encara Senegal e Nigéria, em outubro

Depois de desconvocar Danilo, por conta de uma lesão na coxa-esquerda, o técnico Tite escolheu Marcinho, do , para integrar o elenco da Seleção que encara e , pela rodada dupla do Global Tour do mês de outubro.

A convocação do lateral de 23 anos partiu da ideia da comissão técnica de observar novos talentos. Marcinho vinha sendo observado de perto por Tite, que fez elogios a forma como ele se comporta em campo.

"É um jovem com potencial de crescimento e boa qualidade técnica. Um lateral construtor, como é o modelo de jogo da Seleção Brasileira".

A Seleção Brasileira começa a se apresentar no dia 6 de outubro, em Singapura, onde encara Senegal no dia 10 de outubro e Nigéria, três dias depois.