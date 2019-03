Tite chorou após derrota do Brasil na Copa do Mundo, revela Edu Gaspar

Coordenador técnico da Seleção revelou que Tite chorou depois da eliminação na última Copa, após derrota para a Bélgica

Tite chorou depois da eliminação do na última , na , no ano passado. Ainda no vestiário, o treinador caiu em lágrimas após a derrota por 2 a 1 para a , nas quartas de final do Mundial. A reveleção foi feita por Edu Gaspar, coordenador-técnico da Seleção.

"Era uma tristeza tão profunda, uma dor tão profunda. Quase todo mundo chorou: o Tite, um no ombro do outro, eu, a comissão técnica. Os atletas todos de cabeça baixa chorando, tentando dar força para o outro", contou Edu Gaspar ao programa "Bola da Vez", da ESPN, em declaração publicada pelo UOL.

"Existia um otimismo muito grande, não estava prevista uma derrota como aquela. Um otimismo de confiança, de passar pela Bélgica. Porque estávamos indo passo a passo, evoluindo durante a competição. Mas após a derrota...", finalizou Edu.

Apesar das críticas que surgiram ao trabalho da Seleção após a queda na Rússia, a CBF decidiu manter Tite no comando da equipe e Edu na coordenação. Após os amistosos deste mês, a dupla terá outra importante missão oficial: a que será realizada no Brasil, entre 14 de junho e 7 de julho.