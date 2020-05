Tite 59 anos: campeão com Brasil, mas em momento mais crítico na seleção

Técnico do selecionado nacional já viveu uma fase de grande aprovação e credibilidade, mas a maré mudou para o treinador brasileiro

Nesse 25 de maio, o técnico da seleção brasileira, Tite, completa 59 anos de vida. O comandante do viveu uma montanha russa de emoções e sentimentos desde que assumiu o time deixado por Dunga, em 2016. Agora, mesmo durante essa pausa devido à pandemia do novo coronavírus, a avaliação de Tite está em baixa e a seleção brasileira parece atravessar uma verdadeira crise de identidade.

Quando foi anunciado que Tite seria o novo treinador da seleção, o sentimento era de uma aprovação geral pelo Brasil. O técnico vinha de excelentes trabalhos no e parecia contar pelo menos com o respeito de todos, inclusive dos rivais. Parecia o momento perfeito para uma figura grande como a dele assumir o posto.

A seleção vinha jogando mal sob o comando de Dunga e a melhora foi significativa e imediata. O "Efeito Tite" foi verdadeiro. A equipe começou a jogar de forma mais solta, leve e ofensiva. Fazia muitos gols e tomava poucos. Tite assumiu quando o Brasil corria perigo de não se classificar para a de 2018, e deixou a seleção com a liderança isolada e bastante folga para os concorrentes.

Veio a Copa do Mundo. Tudo o que o Brasil vinha apresentando até então parece ter sido esquecido e a seleção começou a jogar de foma burocrática, com extrema lentidão e ainda dependente de um Neymar que não estava 100% fisicamente. A derrota para a foi um duro golpe de realidade e mostrou um grupo que parecia já não render o que se esperava dele.

Tite levou o Brasil ao triunfo na de 2019, disputada aqui no Brasil, mas também com um futebol sem grandes atrativos. Com dominância na posse de bola, mas sem aquele ímpeto agressivo que marcou a seleção antes da Copa do Mundo.

A campanha em amistosos (muito questionáveis) do Brasil após a Copa América é desastrosa: seis jogos, duas derrotas, três empates e apenas uma vitória, sendo uma dessas derrotas para a .

A vitória por 3 a 0 sobre a , em novembro de 2019, marcou a última partida ocorrida da seleção. O Brasil deveria ter jogado em março, mas a pandemia do novo coronavírus parou o futebol ao redor do globo. Por isso não se sabe em que é pé está a seleção canarinho.

Uma coisa, porém, é clara: com convocações e decisões dentro de campo bastante questionáveis, Tite deixou de ser unanimidade entre os brasileiros há algum tempo. Para recuperar isso, o torcedor brasileiro precisa voltar a sentir a empolgação do time dentro de campo.

Aquela seleção que encantou (e alguns dirão até que iludiu) tem valores e talentos suficientes para voltar a jogar como se espera da maior campeã do mundo. A pergunta que fica é: conseguirá Tite levar o Brasil de volta àquele patamar?