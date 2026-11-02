"Tirei a máscara do goleiro perfeito": Ter Stegen faz uma confissão que "ninguém acredita"

O alemão Marc-André ter Stegen, goleiro do Ajax de Amsterdã, revelou um lado incomum de sua personalidade, admitindo que não acompanha partidas de futebol com regularidade fora de campo e que, por vezes, enfrenta dificuldade para lembrar os nomes de alguns dos jogadores que encara, apesar de ser capaz de reconhecê-los pelo estilo de jogo e pela movimentação dentro do gramado.

Em entrevista ao jornal espanhol "El País", Ter Stegen falou com franqueza sobre sua relação com assistir futebol, explicando que não passa muito tempo acompanhando as partidas, a não ser que se trate de um confronto importante ou que envolva pessoas com quem tenha uma relação pessoal.

O goleiro alemão afirmou: "As pessoas riem quando lhes digo que não sei muito sobre futebol. Não assisto muito aos jogos, só quando há bons confrontos ou uma partida que me interessa por causa de uma relação ou de um amigo".

A confissão de Ter Stegen não parou no fato de não acompanhar as partidas, pois ele admitiu que pode esquecer os nomes de alguns dos jogadores que encara, um problema que às vezes aparece durante as preparações técnicas e a análise dos adversários, mas esclareceu que sua memória se concentra nos detalhes ligados ao desempenho deles dentro de campo, mais do que nos nomes.

Próximas partidas TWE Eredivisie 08:30 AJX

Acrescentou que consegue reconhecer os jogadores pela forma como se movimentam, pelos modos de finalizar e pelos detalhes técnicos que distinguem seu desempenho, dizendo: "Lembro melhor como eles se movimentam em campo, como finalizam ou algumas características menos evidentes do que o nome do jogador. É um pouco estranho, mas acontece comigo com frequência quando analisamos os adversários".

O goleiro alemão apontou que a situação pode chegar ao ponto de ser difícil identificar as posições dos jogadores caso se encontre dentro de um vestiário com um grupo de jogadores que não conhece, em um paradoxo marcante tendo em vista a natureza de seu trabalho e o que ele exige de preparação e análise minuciosa dos adversários.

Apesar de se manter distante do acompanhamento regular das partidas, Ter Stegen demonstrou um apreço especial pelo clima das torcidas nos estádios, elogiando o Camp Nou e a maneira como os torcedores do Barcelona reagem às habilidades individuais dos jogadores, e também recordou o clima que viveu no estádio San Paolo, na cidade de Nápoles, considerando que a relação entre a torcida e o time representa um aspecto fundamental da experiência do futebol.