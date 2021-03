Tiquinho Soares seria útil ao Corinthians, mas nem tanto para São Paulo e Palmeiras

O atacante está livre no mercado e perto de uma volta ao Brasil; trio paulista sondou sua situação

Tiquinho Soares, atacante brasileiro, está livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com o Tianjin Teda, da China, e tem interesse em voltar ao Brasil. Três times já teriam sinalizado interesse no jogador, que teve boas temporadas com o Porto.

O atacante brasileiro, que se consolidou em Portugal, passou parte de uma temporada na China, antes de rescindir seu contrato. Agora, Tiquinho Soares faz treinamentos acompanhados por preparador físico em sua casa, enquanto aguarda para definir seu futuro.

Voltar ao Brasil é algo que agrada Tiquinho, que pretende acertar com algum clube nos próximos dias. Ao GE.com, a assessoria de imprensa do jogador confirmou que três gigantes paulistas sondaram o atacante: Corinthians, Palmeiras e São Paulo. "Estamos acertando alguns detalhes. Surgiram situações e vamos ver a melhor opção para voltar a atuar. Não vejo a hora de tudo se definir logo".

A temporada 2020/21 do atacante está um pouco instável, ele se transferiu ao Tianjin Teda em setembro e pouco jogou até a rescisão do contrato. No entanto, desde que chegou ao Porto, em janeiro de 2017, o brasileiro tido bons números, mas que podem valer mais em um dos três interessados.

Antes de ir à China, em sua temporada de despedida do Porto, Tiquinho - que vinha de seu momento mais artilheiro em 2018/19, quando marcou 22 gols em 41 jogos - teve bons números, mas não melhores do que Luiz Adriano, do Palmeiras, e Luciano, do São Paulo.

No Campeonato Português 2019/20, Tiquinho marcou 10 gols, o mesmo número de Luiz Adriano no Brasileirão 2020, e oito a menos do que Luciano, que foi artilheiro da competição nacional, ao lado de Claudinho, do Red Bull Bragantino. O ex-Porto, porém, supera Jô, somando todos os gols do camisa 77 corintiano na temporada, foram apenas oito entre Campeonato Brasileiro e Paulistão.

Além disso, São Paulo e Palmeiras também têm outras opções consolidadas no ataque. O Tricolor, além de Luciano e Pablo, recentemente anunciou a contratação de Éder, ex-Inter de Milão, enquanto o Verdão tem ainda Rony e Willian em seu elenco. O Corinthians, por outro lado, ainda não achou o seu "homem gol" para a temporada, apesar de ter nomes como Jô e Léo Natel no elenco.

Outros times do Brasil também chegaram a ser apontados como possíveis interessados em contar com o atacante. Grêmio, que também está em negociação com Rafael Borré, e Atlético-MG foram ligados ao nome de Tiquinho, que não esconde a vontade de voltar a atuar em seu país natal, mas nada foi confirmado.