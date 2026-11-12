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Abdelaziz El-Bombi, tio do astro egípcio Mohamed Salah, provocou ampla polêmica após falar, por meio de sua conta pessoal na rede social Facebook, sobre os bastidores do vestiário da seleção egípcia, nesta quinta-feira.

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El Bamby criticou o ex-técnico do Egito, Hossam Hassan, acusando-o de xingar os jogadores com palavras de baixo calão, antes de apagar a publicação algum tempo depois de divulgá-la.

O tio do astro do Trabzonspor turco afirmou que o treinador dirigiu xingamentos obscenos aos jogadores da seleção dentro do vestiário, após o primeiro tempo da partida entre Egito e Angola, disputada em setembro passado pela primeira rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, e que terminou empatada (0 a 0) no Estádio do Cairo.

Acrescentou que Hossam Hassan acusou Salah e seus companheiros de não serem homens, apontando que "muitos trataram o capitão da seleção do Egito como um simples jogador de futebol, apesar de ele representar uma enorme marca comercial mundial, que ultrapassa o que ele oferece dentro de campo".

El Bamby citou a transferência de Salah para o Trabzonspor turco, destacando que a Turquia tratou o negócio como um investimento em uma marca comercial mundial.

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Alegou que o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, interveio pessoalmente para fechar a transferência do jogador egípcio para um dos clubes de seu país, considerando que as autoridades de lá "têm noção do tamanho dos ganhos que podem ser obtidos com a atração de um astro do porte de Salah".

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El Bamby também criticou aqueles que falaram de forma negativa sobre a viagem de Hani Abou Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, à Turquia para encontrar Mohamed Salah no início deste mês, ressaltando a grande importância que este último possui.

Abou Rida havia recebido um convite oficial de Ibrahim Haciosmanoğlu, presidente da Federação Turca de Futebol, para visitar a Turquia, no âmbito do fortalecimento da cooperação entre as duas federações, e para discutir a troca de experiências nas áreas técnica, administrativa, de arbitragem e de desenvolvimento de talentos.

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A visita teve como destaque o encontro de Abou Rida com Salah, e o presidente da Federação Egípcia também assistiu à partida do Trabzonspor contra o Gaziantep, antes de reunir-se com o jogador em um jantar, segundo o que revelou o jornalista Ahmed Shobeir.

Shobeir esclareceu que a reunião teve uma conversa franca sobre a situação da seleção, e Abou Rida afirmou durante o encontro o apreço da torcida egípcia por Salah e seu desejo de que ele permaneça como capitão da seleção, com a necessidade de coordenação entre o jogador e a comissão técnica para manter a estabilidade da equipe.

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As raízes da crise remontam à concentração da seleção em setembro passado, quando o Egito empatou sem gols com Angola, em uma partida que teve a substituição de Salah aos 60 minutos, o que gerou especulações sobre seu descontentamento com a decisão de Hossam Hassan.

Após a partida, Salah não viajou com a delegação da seleção para o confronto contra o Sudão do Sul, e a Federação de Futebol anunciou que a decisão veio para poupá-lo devido à realização da partida em gramado sintético, ressaltando que o assunto já havia sido acordado entre o jogador e a comissão técnica antes do confronto contra Angola.

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No dia 7 de novembro corrente, a Federação Egípcia de Futebol anunciou o encerramento do contrato com Hossam Hassan e sua comissão técnica, e a designação de Ali Maher para assumir o comando técnico da seleção, esclarecendo que a decisão veio após a análise das circunstâncias e dos acontecimentos recentes, e do impacto negativo que estes tiveram sobre a imagem positiva da seleção e sua estabilidade.

Vale lembrar que Mohamed Salah se transferiu para o Trabzonspor turco em agosto passado, após sua saída do Liverpool, e assinou um contrato de duas temporadas até o verão de 2028, em uma transferência gratuita, por um salário anual de 17 milhões de euros.