El Bamby criticou o ex-técnico do Egito, Hossam Hassan, acusando-o de xingar os jogadores com palavras de baixo calão, antes de apagar a publicação algum tempo depois de divulgá-la.
O tio do astro do Trabzonspor turco afirmou que o treinador dirigiu xingamentos obscenos aos jogadores da seleção dentro do vestiário, após o primeiro tempo da partida entre Egito e Angola, disputada em setembro passado pela primeira rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, e que terminou empatada (0 a 0) no Estádio do Cairo.
Acrescentou que Hossam Hassan acusou Salah e seus companheiros de não serem homens, apontando que "muitos trataram o capitão da seleção do Egito como um simples jogador de futebol, apesar de ele representar uma enorme marca comercial mundial, que ultrapassa o que ele oferece dentro de campo".
El Bamby citou a transferência de Salah para o Trabzonspor turco, destacando que a Turquia tratou o negócio como um investimento em uma marca comercial mundial.
Alegou que o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, interveio pessoalmente para fechar a transferência do jogador egípcio para um dos clubes de seu país, considerando que as autoridades de lá "têm noção do tamanho dos ganhos que podem ser obtidos com a atração de um astro do porte de Salah".
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El Bamby também criticou aqueles que falaram de forma negativa sobre a viagem de Hani Abou Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, à Turquia para encontrar Mohamed Salah no início deste mês, ressaltando a grande importância que este último possui.
Abou Rida havia recebido um convite oficial de Ibrahim Haciosmanoğlu, presidente da Federação Turca de Futebol, para visitar a Turquia, no âmbito do fortalecimento da cooperação entre as duas federações, e para discutir a troca de experiências nas áreas técnica, administrativa, de arbitragem e de desenvolvimento de talentos.
A visita teve como destaque o encontro de Abou Rida com Salah, e o presidente da Federação Egípcia também assistiu à partida do Trabzonspor contra o Gaziantep, antes de reunir-se com o jogador em um jantar, segundo o que revelou o jornalista Ahmed Shobeir.
Shobeir esclareceu que a reunião teve uma conversa franca sobre a situação da seleção, e Abou Rida afirmou durante o encontro o apreço da torcida egípcia por Salah e seu desejo de que ele permaneça como capitão da seleção, com a necessidade de coordenação entre o jogador e a comissão técnica para manter a estabilidade da equipe.
As raízes da crise remontam à concentração da seleção em setembro passado, quando o Egito empatou sem gols com Angola, em uma partida que teve a substituição de Salah aos 60 minutos, o que gerou especulações sobre seu descontentamento com a decisão de Hossam Hassan.
Após a partida, Salah não viajou com a delegação da seleção para o confronto contra o Sudão do Sul, e a Federação de Futebol anunciou que a decisão veio para poupá-lo devido à realização da partida em gramado sintético, ressaltando que o assunto já havia sido acordado entre o jogador e a comissão técnica antes do confronto contra Angola.
No dia 7 de novembro corrente, a Federação Egípcia de Futebol anunciou o encerramento do contrato com Hossam Hassan e sua comissão técnica, e a designação de Ali Maher para assumir o comando técnico da seleção, esclarecendo que a decisão veio após a análise das circunstâncias e dos acontecimentos recentes, e do impacto negativo que estes tiveram sobre a imagem positiva da seleção e sua estabilidade.
Vale lembrar que Mohamed Salah se transferiu para o Trabzonspor turco em agosto passado, após sua saída do Liverpool, e assinou um contrato de duas temporadas até o verão de 2028, em uma transferência gratuita, por um salário anual de 17 milhões de euros.