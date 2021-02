Tino Marcos deixa a Globo: a carreira do repórter entre Copas e Olimpíadas

Após 35 anos na televisão, o repórter decidiu deixar a emissora e vai seguir novos passos

Sentimos? Em post em seu Twitter oficial, o repórter e jornalista Tino Marcos, a mais de 35 anos funcionário da TV Globo, anunciou que deixará a emissora no final do mês de fevereiro e encerrará a carreira como repórter.

Tino, que ficou marcado tanto pelas participações em transmissões de partidas de futebol, quanto pelas reportagens em programas como Globo Esporte e Esporte Espetacular, também concedeu uma entrevista para o GE, onde explicou o porquê de sua decisão.

Recentemente, o repórter fazia parte do programa "Tino Marcos Uchôa", no SporTV, além de seguir participando de reportagens na programação dos canais Globo.

Sabedor de que chegaria, vira e mexe eu pensava nele: o dia em que sairia da Globo.

Ele deveria ser planejado pra, então, ser festejado.

E chegou desse jeitinho mesmo.

Com uma sensação bombando, justo a que eu mais desejava: a gratidão.

Obrigado a tantos, de tantas gerações. — Tino Marcos (@tinomarcosreal) February 2, 2021

A lista? Segue acima aqui, nos setores de memórias da cabeça, em conexão direta com o coração.

Nomes, fatos e emoções girando, bonito.

Em 1984, terminei a faculdade com a certeza de que só trabalharia em jornal ou revista -e se tudo desse certo. — Tino Marcos (@tinomarcosreal) February 2, 2021

Mas logo câmera e microfone sinalizaram que poderíamos nos dar bem.

E a gente viveu juntos experiências que eu nem de longe imaginava.

A Globo é a minha história, minha casa por quase 35 anos. — Tino Marcos (@tinomarcosreal) February 2, 2021

Se alguém buscar no arquivo uma matéria do velho repórter, de qualquer época, vai encontrar sempre a expressão de um cara feliz fazendo aquilo.

Portanto, valeu demais! — Tino Marcos (@tinomarcosreal) February 2, 2021

A carreira de Tino Marcos

Natural de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Tino Marcos foi contratado pela TV Globo em 1986, quando ainda tinha 24 anos, e de lá nunca saiu. Conhecido por realizar a cobertura da seleção brasileira, esteve presente em vários dos grandes momentos do esporte do país.

Além de apresentar o Globo Esporte por muito tempo, Tino também se destacou pela presença, à beira do campo, nas partidas transmitidas pela emissora, e pela parceria com Galvão Bueno.

Ao todo, o profissional cobriu oito Copas do Mundo (incluindo o tetra em 1994 e o penta em 2002), seis Olímpiadas e praticamente todas as partidas da seleção brasileira neste período. Nos últimos anos, também realizou algumas reportagens especiais, exibidas em formato de documentário. Sua última participação na TV Globo será justamente nesse estilo, trazendo um programa sobre as Olímpiadas, exibido em julho deste ano.

Agora, o repórter se aposentará da TV tendo sua última cobertura a conquista da Copa América, em 2019. Tino se justificou, na entrevista concedida ao GE, afirmando estar "cansado" da rotina exaustiva de produção.

Também durante a entrevista, Tino Marcos afirmou que gostaria de seguir produzindo conteúdo, mas não da mesma forma: o repórter que irá ficar em casa, aproveitando a família. Assim, encerra uma carreira vitoriosa, já que foi um grande símbolo, durante mais de 30 anos, do topo de sua produção.

Das origens, quando chegou à Globo, até agora, quando já consagrou seu nome como um dos maiores profissionais da história da emissora e do jornalismo esportivo brasileiro, Tino Marcos dá adeus a carreira recebendo as homenagens que merece.

Como diz Milton Nascimento “Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito”

Um beijo no coração e que Deus o abençoe sempre🙏🏻 pic.twitter.com/owhdHCl3pA — Galvão Bueno (@galvaobueno) February 2, 2021

Grande Tino Marcos. Referência demais https://t.co/WDvRnCTsBR — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) February 2, 2021

O mais incrível é que o ser humano Tino Marcos ainda consegue superar o profissional, que dispensa adjetivos. 🤍 https://t.co/O5GmIlUOKF — Victor Pozella (@pozella) February 2, 2021

Você é único! A nossa grande referência. E além de tudo um grande cara.



- Galvão! — Ana Thaís (@anathaismatos) February 2, 2021

Se eu tivesse que definir o Tino em uma palavra não demoraria um segundo pensando: categoria. 👏👏👏 Em tudo. Q grande é o Tino Marcos! — André Plihal (@plihalespn) February 2, 2021

Voce é minha referência, virei reporter por que via você e o grande Régis e sempre quis ser como vocês. Te desejo todo sucesso do mundo, voce é gigante!!! — Raisa Simplicio (@simpraisa) February 2, 2021