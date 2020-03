Tino Anjorin: Chelsea luta para manter a próxima estrela do meio de campo

O jogador de 18 anos fez sua estreia na Premier League contra o Everton, mas ainda não assinou o novo contrato

Poucos times estão revelando tantos talentos nesta temporada quanto o . Seja por escolha ou forçado pela proibição de transferência do clube, Frank Lampard recorreu a inúmeros talentos locais na tentativa de manter o status dos Blues entre a elite europeia.

O último a ganhar a uma oportunidade foi Billy Gilmour, estrela do meio-campo, jogando contra o e o em frente ao público da televisão ao vivo no Reino Unido deve fazer com que ele se torne um nome conhecido mais cedo.

Gilmour, é claro, não tem a mesma história que alguns dos outros jovens jogadores do Chelsea em termos de formação, já que o escocês foi trazido do para Londres em 2017.

O próximo meio-campista fora do ranking do Cobham, no entanto, não poderia ser mais diferente.

Tino Anjorin entrou para o Chelsea no sub-7, e tem trabalhado em várias categorias para agora estar na expectativa de ganhar uma vaga no time titular de Lampard.

Uma presença fisicamente imponente que foi comparada a Ruben Loftus-Cheek devido à sua estatura, Anjorin, de 18 anos, tem sido a luz brilhante no time juvenil do Chelsea nesta temporada, contribuindo com 11 gols e seis assistências até o momento.

Nascido de uma família obcecada por futebol de origem nigeriana, Anjorin foi batizado de Faustino para homenagear o ex-atacante do e da Faustino Asprilla. É uma tradição que percorreu a família, seu irmão mais novo chama-se Zico, em homenagem à lenda brasileira.

Seu pai, Sheriff, desempenhou o papel principal no acompanhamento do seu desenvolvimento e revelou que, desde muito jovem, ele vem dominando os adversários.

"Quando tinha três anos e meio, ele foi e se juntou a uma sessão de treinamento com crianças de seis anos", disse Anjorin Senior à Goal. "Ele estava driblando melhor e atirando com mais força do que os mais velhos".

"Foi como se tivesse sido transportado de volta à Terra como um jogador completo da noite para o dia!"

"Depois disso, ele era sempre o jogador de destaque; as pessoas o conheciam antes mesmo de ele saber como soletrar seu nome. Ele é um meio-campista marcador de gols, no estilo de Frank Lampard. O técnico do Chelsea era um dos seus ídolos, assim como Lionel Messi e Zinedine Zidane".

"Ele tem um alto nível de habilidade técnica, ótima qualidade de acabamento e um bom alcance de passes. Sentimos que o ambiente do Chelsea era perfeito para o Tino".

"Isso realmente o estimulou. O treino sempre foi mais difícil que as partidas, ele é altamente competitivo e só quer entrar em campo e vencer o adversário".

Depois de passar pela base dos Blues, Anjorin fez parte do time sub-18 que conquistou um quadruplo sem igual em 2018, sendo que apenas a Liga Juvenil da UEFA o colocou no radar dos grandes troféus disponíveis aos jovens jogadores na .

O jovem nascido em Poole fez a sua estreia na equipe principal no final de setembro contra o Grimsby Town na Copa Carabao, enquanto a sua primeira participação na Premier League aconteceu no domingo (8), quando saiu do banco de reservas para a etapa final da vitória por 4 a 0 sobre o .

Embora ele tenha sido ofuscado pela atuação de Gilmour, ficou claro que Anjorin não terá dificuldades no futebol profissional graças à sua estrutura, embora - como o Loftus-Cheek - ele tenha tido mais lesões do que gostaria no início da carreira.

Ele também precisa trabalhar para aumentar sua velocidade e aceleração ao correr se quiser dar o próximo passo e se tornar um jogador titular da primeira divisão.

No entanto, se ele vai dar esse passo no Chelsea ou em algum outro lugar, ainda não foi definido.

Com os Blues tentando manter os seus jovens talentos, jogadores como Callum Hudson-Odoi, Mason Mount e Fikayo Tomori, que assinaram novos contratos nos últimos 12 meses.

Anjorin, no entanto, ainda não conseguiu chegar a um acordo sobre os termos do contrato, e como tal está a pouco mais de três meses de entrar no último ano do seu atual vínculo. As conversas sobre uma renovação estão em curso há algum tempo, os Blues estiveram confiantes de que a caneta seria posta em papel mais cedo do que mais tarde.

O interesse pelo astro do City, Jude Bellingham, que está sendo fortemente ligado ao e ao , diminuiu ainda mais o ritmo das negociações, e há alguma preocupação de que outra das mais brilhantes perspectivas do clube possa seguir os passos de Tariq Lamptey - que se juntou ao em janeiro - e partir.

Agora o Chelsea precisa lutar para mostrar a Anjorin que ele está no lugar certo para continuar o seu desenvolvimento, e dar mais oportunidades ao jovem jogador da seleção inglesa provavelmente ajudará. Mas, se eles não conseguirem prendê-lo, haverá uma longa lista de interessados para um dos jovens jogadores mais impressionantes que a Premier League tem a oferecer atualmente.