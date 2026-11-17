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O atacante alemão Florian Wirtz comemorou os dois gols que marcou na goleada por 5 a 0 sobre a Holanda. Após a equipe garantir a liderança do Grupo A2, ele destacou a liberdade para atacar e a pressão incessante sobre o adversário.

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Wirtz brilha em goleada em Berlim

Florian Wirtz deu um show pela Alemanha e marcou duas vezes na impressionante vitória por 5 a 0 da equipe de Jurgen Klopp sobre a Holanda, no Olympiastadion. A inteligência de Wirtz para ocupar os espaços entre o meio-campo e a defesa holandeses foi decisiva para superar a linha defensiva adversária.

A vitória contundente levou a Alemanha à liderança do Grupo A2, à frente de Grécia e Holanda, e garantiu a classificação para as quartas de final.

Prazer em jogar e entreter os torcedores

Em entrevista à emissora alemã ARD após a partida, Wirtz relembrou uma noite memorável, que proporcionou muita diversão ao público que lotou o estádio em Berlim.

"Foi uma maneira apropriada de encerrar o ano, e estamos muito felizes. Agora queremos continuar assim. Evoluímos muito como grupo, e é muito divertido jogar com esta equipe", disse Wirtz à ARD.

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"Esperamos ter proporcionado um jogo agradável de assistir para os torcedores. Também foi muito divertido para nós, especialmente no segundo tempo. O primeiro tempo exigiu bastante esforço e muita corrida. No segundo, tudo ficou um pouco mais fácil porque tínhamos mais espaço, e aí foi muito divertido."

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Aproveitando os espaços no segundo tempo

Wirtz explicou que, embora o primeiro tempo tenha exigido enorme esforço físico e muita corrida diante da pressão persistente dos holandeses, o jogo ficou bem mais aberto depois do intervalo.

"Queremos ser conhecidos por jogar um futebol ofensivo. Queremos sempre marcar gols e nos impor diante do adversário. Queríamos manter o ritmo e fazer mais gols, e fizemos isso perfeitamente."

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Wirtz acrescentou: "Não, acho que queremos representar um futebol ofensivo. Queremos sempre marcar gols e dominar o adversário. Essa ideia não passou pela cabeça de ninguém nem por um segundo. Queríamos continuar avançando e marcar mais gols. Acho que executamos isso perfeitamente."

Em busca de manter o embalo em 2027

Com o ano terminando de maneira espetacular, Wirtz enfatizou o desejo do elenco de manter sua trajetória de evolução quando os jogos de seleções forem retomados.

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"Foi uma maneira apropriada de encerrar tudo. Estamos muito felizes e queremos continuar nessa linha. Já tivemos uma boa evolução. Tenho muito orgulho de fazer parte desta equipe", concluiu Wirtz, antes de acrescentar: "Foi um ano de futebol com a camisa da seleção, com muitos altos e baixos. Se o ano de 2026 pela seleção termina assim, sim, é definitivamente um encerramento à altura. Podemos estar muito satisfeitos. Queremos aproveitar isso no ano que vem. É muito claro que queremos melhorar. Acredito que certamente demos bons passos na nossa evolução como equipe. Tenho muito orgulho e fico feliz por fazer parte deste elenco. É realmente muito divertido."