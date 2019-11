Tinga relembra polêmica de Corinthians x Inter e pede: “Devolvam 2005”

O ex-jogador protagonizou uma das cenas mais polêmicas na história do Campeonato Brasileiro

Tinga, ex-jogador que teve sucesso especialmente por e , utilizou suas redes sociais para celebrar o Dia da Consciência Negra. Mas também fez questão de relembrar outra ocasião.

O hoje ex-jogador voltou a levantar polêmica a respeito do Campeonato Brasileiro de 2005, conquistado pelo mas que foi envolto em duas polêmicas especiais: o caso da Máfia do Apito, que fez com que 11 jogos fossem repetidos e que ajudou o Inter a perder posição para o Alvinegro, e o próprio duelo entre os times que disputaram aquele título.

Foi em um 20 de novembro que Inter e Corinthians se enfrentaram pela 40ª rodada – o Brasileirão contava, na época com 22 equipes. Em , o duelo terminou empatado em 1 a 1, mas o árbitro Márcio Rezende de Freitas deixou de marcar um pênalti claro em Tinga e ainda expulsou o meio-campista.

“Dia 20 de Novembro sempre será impar em todos os sentidos”, escreveu Tinga em sua conta de Instagram, com uma foto daquela equipe do Inter com a seguinte mensagem: “Devolvam 2005”.