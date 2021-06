Tinder do futebol? O que é o aplicativo criado para facilitar negociações entre jogadores e clubes?

App é uma ideia do goleiro alemão Rene Adler, que comparou o serviço à popular plataforma de namoro online

Se o Tinder, plataforma de namoro online, faz sucesso entre aqueles que buscam um novo amor, os jogadores de futebol agora poderão usar um sistema similar para encontrar novos clubes, tudo graças ao ex-goleiro Rene Adler.

O alemão, com passagens por Bayer Leverkussen e seleção alemã, apresentou o 11TransFair, plataforma que ele mesmo classifica como “O Tinder dos clubes e jogadores”.

A ideia é que o app emule as funcionalidades do Tinder, onde jogadores e clubes podem dar “matches” entre eles, que podem resultar em transferências. No caso de transações bem sucedidas, o app receberia uma espécie de comissão.

Segundo Adler, a ideia surgiu para permitir que atletas tenham mais controle sobre suas carreiras e seus destinos profissionais. Segundo o goleiro, apesar de jogadores como Kimmich e De Bruyne terem sempre diversas propostas na mesa, nem todos encontram tanta facilidade para encontrar novos times.

O app inicialmente funcionará para as primeiras quatro divisões do futebol alemão, mas a ideia é expandir para toda a Europa, na tentativa de torná-lo uma ferramenta popular entre as principais ligas do mundo.