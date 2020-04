Time italiano diz que perderá todos os jogos por WO se o campeonato voltar

Dono do Brescia afirmou que seria um "caos" se a temporada atual fosse retomada e que não se importa com o rebaixamento

Retormar a Série A Tim seria uma "insanidade total", diz o dono do Brescia. Massimo Cellino afirma que não colocará seu time em campo caso a temporada 2019-20 volte nas próximas semanas.

O novo coronavírus tem sido um problema enorme para a , país mais afetado pela pandemia na Europa. Infelizmente, mais de 13 mil pessoas faleceram por conta da Covid-19. E por isso, Cellino afirma que o campeonato não deve voltar a ser disputado.

"Essa temporada não faz mais sentido", disse o dirigente em entrevista ao Gazzetta dello Sport. "Nós paramos, nenhum time vai voltar como estava antes, os estádios estarão com portões fechados e ainda haverá riscos para a saúde dos jogadores".

"Se acontecer de voltar, estarão me forçando a me preparar par não colocar meu time em campo e perder todas as partidas por 3 a 0 por respeito aos cidadãos de Brescia e pelos seus entes queridos que se foram".

Sobre a decisão da UEFA de adiar os jogos organizados pela entidade europeia, incluindo a final da Liga dos Campeões, Cellino também foi crítico. "A temporada deve acabar em 30 de junho para que os clubes possam apresentar seus balanços financeiros e pelos contratos dos jogadores. Eles [a UEFA] são arrogantes e irresponsáveis".

Cellino ainda comentou a situação dramática que vive a cidade de Brescia: "Aqui nós temos caminhões que transportam os mortos. Estamos no centro da epidemia. Se a UEFA quer fazer algo efetivo, que mande cilíndros de oxigênio e respiradores para cá. Seria incrível".

Em último na tabela do Italiano, Cellino diz que não se importa com o rebaixamento se o campeonato se encerrasse da forma como está. "Eu não liga para o rebaixamento, até agora nós estamos merecendo. Eu falo genericamente. Até o final de junho será impossível ter jogos e prolongar a temporada significaria uma mudança total em regulamentos nacionais e internacionais".

"Seria um absoluto caos", finalizou.