Time do Exército irá jogar o acesso no Campeonato Carioca; conheça casos similares

Exército Brasileiro fez parceria com o São Gonçalo para preparar o time para os Jogos Mundiais Militares

O Exército Brasileiro fechou uma parceria com o São Gonçalo e irá disputar a -1 do , a segunda divisão do torneio estadual. A camisa do time trará lado a lado os escudos do clube e do Exército.

Segundo o jornal O Globo, o Exército irá pagar os salários de 18 atletas do time e a infraestrutura do centro de treinamento. O clube paga os salários dos seis jogadores que não são militares e da comissão técnica. A ideia do Exército é preparar o time para representar o nos Jogos Mundiais Militares em Wuhan, na , em outubro.

O melhor resultado do Brasil nos Jogos Militares foi em 2011, no Rio, quando acabou com o bronze. No futebol feminino, onde o Exército tem uma parceria com o , o Brasil é pentacampeão.

TIME DA POLÍCIA NA INGLATERRA

Ao redor do mundo existem outros exemplos de times formados ou geridos pela polícia ou pelo exército disputando torneios civis. Na o Metropolitan Police FC, fundado em 1919, que já chegou a fazer viagens ao redor do mundo enfrentando times de policiais de Hong Kong, Barbados, , EUA e .

Hoje na sétima divisão, só em 2012 deixou de ter no seu elenco policiais de Londres. “Conseguir um time só de policiais em dias de folga para treinar duas vezes por semana e jogar partidas se tornou logisticamente impossível”, disse em entrevista à VICE Graham Wettone, assessor da equipe.

O time ainda é comandado por um comitê de quatro ex-policiais ingleses, mas agora recebe qualquer pessoa. Desde essa abertura foram abertos 26 times de categorias de base para jovens, começando do time Sub-6 até um Sub-16. “As pessoas acham que a polícia não se dá bem com os jovens, que não entendemos eles, mas se você visse como os garotos aparecem para jogar pelo Met Police sem nenhuma preocupação… é brilhante”, disse Victor Olisa, ex-superintendente da polícia e hoje diretor do clube, em entrevista ao The Guardian.

NO RESTO DO MUNDO

Na África e na Ásia existem muitos times de futebol criados, geridos ou que contam com jogadores da polícia ou do exército. Na primeira divisão do Nepal, por exemplo, há dois times comandados pela polícia e um apenas com membros do Exército.

Na primeira divisão do , o FC representa o Exército, a Marinha e a Aeronáutica do país. Nas divisões inferiores há times que representam a polícia e até o setor administrativo da polícia do país. No , o El Entag El Harby é comandado pelo Ministério de Produção Militar e disputa a primeira divisão do país.

Na África a prática é mesmo mais comum. A polícia tem clubes representando suas forças também no Congo, Mali, , Gabão, Níger, Burkina Faso, Benin e Mauritânia.

No , o Association Sportive des Forces Armées Royales foi criado em 1958, pouco depois da independência do país, por iniciativa do então príncipe Molay Al Hassan. A ideia era criar um time em parceria com as Forças Armadas e que o time fizesse parte do treinamento dos membros do Exército. Hoje o clube aceita jogadores estrangeiros e é o time de maior torcida em todo Marrocos.