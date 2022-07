Time de Santa Catarina se une a Palmeiras e Athletico e recebe certificado da Fifa

CT da equipe é apenas o sexto do Brasil a receber mais alta certificação da entidade internacional, a mesma de Allianz Parque e Arena da Baixada

O Barra FC recebeu a certificação FIFA Quality PRO, a mais alta dada a gramados sintéticos, do Campo 2 de seu Centro de Treinamentos nesta sexta-feira (8), garantindo que o campo possui qualidade para uso profissional no mais alto nível. A certificação tem duração de um ano, podendo ser renovada mediante a nova inspeção de técnicos credenciados da entidade.

Somente outros sete campos sintéticos em toda a América do Sul possuem a certificação FIFA Quality PRO – sendo cinco deles localizados no Brasil. O gramado do CT do Pescador é o primeiro a receber a documentação de excelência em Santa Catarina e o terceiro na região Sul do Brasil – ao lado da Arena da Baixada, do Athletico Paranaense, e do estádio Fernando Charbub Farah, em Paranaguá.

“Um de nossos valores é trabalhar com excelência em todas as áreas. A certificação Quality PRO do Campo 2, assim como a qualidade dos demais gramados de nosso CT, atestam que buscamos qualificar cada processo e espaço no clube. Para um processo de formação de jogadores no mais alto nível, assim como o objetivo de subir degraus no futebol profissional, o gramado artificial será de grande valia – não nos deixando perder tempo ou qualidade no trabalho independente da condição climática”, destacou Bene Sobrinho, presidente do Barra Futebol Clube.

Em março deste ano, o colombiano Jhon Cajiao, engenheiro de inspeção de campos de futebol FIFA do Labosport, esteve no Centro de Treinamentos do Barra Futebol Clube, localizado em Camboriú para realização de avaliação para a certificação do novo gramado sintético. Foram realizados doze testes no campo, como: resistência de rotação de joelhos, rebote de bola, nivelamento de campo e absorção de impactos. O resultado da testagem encontrou o mesmo nível de jogo no gramado do Barra FC dos campos dos estádios da Arena da Baixada e do Allianz Parque.

A instalação da grama artificial no Centro de Treinamentos se iniciou no final de novembro de 2021, com conclusão no dia 22 de março. O processo foi conduzido pela Limonta Sport, empresa com 50 anos de experiência na fabricação e instalação de gramados sintéticos e que já trabalhou no fornecimento de material a gigantes do futebol mundial, como Real Madrid, Milan e Atlético de Madrid.

Mais artigos abaixo

“Fiquei realmente impressionado com o nível de qualidade que atingimos neste campo, o mesmo padrão dos estádios do Athletico Paranaense e Palmeiras. Conseguimos atingir neste gramado uma similaridade muito grande a um campo de grama natural. Acho que o principal fator foi a qualidade da aplicação do enchimento, onde optamos por utilizar a borracha. Nos foi entregue um produto de excelência e a colocação também foi muito bem feita”, destacou Christian Truda, Responsável Comercial Brasil da Limonta Sport.

O campo 2 do Barra FC já recebe jogos desde o início de abril, com as categorias de base do clube atuando no gramado sintético. Além disso, o espaço também recebeu jogos do Marcílio Dias em competições de base de Santa Catarina, além de treinamentos de equipes profissionais que disputam a Série D do Campeonato Catarinense, como o próprio Marcílio Dias, o Próspera e Azuriz.

A FIFA faz uma lista com todos os gramados sintéticos que contam com os Certificados Quality e Quality PRO em seu site.