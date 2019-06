Time de guerreiras! Veja os clubes e os títulos das jogadoras da Seleção Brasileira Feminina

As meninas do Brasil disputam a sua quarta Copa do Mundo, e com muita bagagem entrando em campo

A de Futebol começou nesta sexta-feira (7)! E as nossas meninas da seleção brasileira estão prontas para mais um desafio internacional. Junto com a líder Marta, Cristiane, Ludmila, Andressa Alves, Formiga e outras grandes craques estarão em campo a partir deste domingo (9), quando o estrea no confronto com a .

As meninas estão disputando sua quarta , e a Goal mostra abaixo as outras conquistas que algumas delas tiveram ao longo da carreira, tanto fora quanto pela seleção brasileira.

Cristiane



(Foto: Renata Damásio/saopaulofc.net)

Cristiane Rozeira de Souza, 34 anos, é a maior artilheira da Seleção em entre homens e mulheres, e atualmente defende o clube do . Em 2017, esteve no elenco do que disputou a final da feminina, mas acabaram perdendo nos pênaltis para o . Quem também estava na sua equipe nesta partida, e que ainda faz parte do elenco, é a meio-campista Formiga.

Cristiane venceu a e a pela equipe do em 2009 e um título da feminina pelo FFC Turbine Potsdam, na temporada 2005-06.

Formiga



(Foto: Getty)

Miraildes Maciel Mota, 41 anos, conhecida como Formiga, é meio-campista do Paris Saint-Germain desde 2017, e defende a seleção desde 1995. Ela iniciou sua carreira no São Paulo, passando por clubes do Brasil e até chegar na equipe francesa.

Considerada um dos grandes nomes do futebol feminino mundial, a jogadora participou de seis torneios consecutivos de Copas do Mundo femininas entre 1995 e 2015, superando recordes de jogadores como Lothar Matthaus, Antonio Carbajal e Rafael Marquez.

Foi consagrada a artilheira mais velha da seleção brasileira em 2015, quando marcou um gol contra a , aos 37 anos de idade. Além disso, possui três medalhas de ouro nos jogos Pan-Americanos de 2003, 2007 e 2015.

Andressa



(Foto: Getty)

A atacante Andressa Alves, de 26 anos, começou sua carreira na de São Paulo. Em 2016, iniciou sua jornada no .

Ela esteve no elenco que venceu os jogos Pan-Americanos de 2015, além das edições da de 2008 e 2018.

Ludmila



(Foto: Getty)

Ludmila da Silva, 24 anos, se tornou a primeira brasileira a defender as cores do em 2017. Como atacante, conquistou dois títulos seguidos da Primeira Divisão Espanhola no clube.

Iniciou sua carreira no atletismo e, aos 15 anos, fez um teste da Juventus de São Paulo, onde começou a treinar profissionalmente. Após o clube da Mooca, a atacante também passou por Portuguesa, Santos e São José, equipe em que venceu a em 2014.

No mesmo ano, Ludmila também venceu o Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino Sub-20 marcando três gols, um deles no confronto do título contra o .

Tayla



(Foto: Getty)

Tayla Pereira dos Santos, 27 anos, é zagueira do , de .

Ela defendeu a camisa do Santos em 2008 e 2009, vencendo a Copa Libertadores Feminina de 2009 e duas edições da Copa do Brasil com o time. Em 2017, de volta ao , conquistou o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e, em 2018, o .

Na Copa América de 2014, Tayla marcou o quarto gol da goleada de 6 a 0 contra a .

Bárbara



(Foto: Getty)

Bárbara Micheline, 31 anos, é goleira da seleção brasileira e da equipe do Avai/Kindermann, de Santa Catarina.

Ela foi campeã da de 2015 e defende as cores do Brasil desde 2006, com a Seleção Sub-20. Com a equipe principal, ela foi vice-campeã em 2011 do Mundial, e bicampeã pan-americana das edições de 2007 e 2015.

Ela teve grande participação durante as Olimpíadas de 2016, principalmente na disputa de pênaltis contra a no Mineirão. Bárbara defendeu duas cobranças logo após Marta errar o chute, vencendo as australianas por 7 a 6 e levando o Brasil à semifinal.

Thaisa



(Foto: Getty)

Thaisa de Moraes, 30 anos, é meio-campista do AC , na desde 2018, já tendo defendido as equipes do Sky Blue, dos EUA, , São José, entre outros.

Pela seleção, ela esteve no elenco que venceu a Copa América de 2018 e que disputou as Olimpíadas de 2016.

Kathellen



(Foto: Getty)

Kathellen Sousa Feitosa, 22 anos, é zagueira da equipe do , da , desde 2018.

Iniciou sua carreira ao conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, em 2014, quando foi selecionada pelo Monroe College da National Collegiate Association (NCAA).

A jogadora deixou o time em 2017, quando recebeu uma oferta do clube francês no meio da temporada de 2017-18.

Em 26 de julho de 2018, estreou pela seleção feminina como parte do Torneio das Nações, substituindo Daiane Limeira na derrota para a Austrália.

Andressinha



(Foto: Getty)

Andressa Cavalari Machry, 24 anos, é meio-campista do clube do Iranduba, da Amazônia, onde joga emprestada pelo Portland Thorns FC, dos Estados Unidos.

Foi convocada pela primeira vez para a seleção sub-17, em 2009. Disputou as edições de 2010 e 2012 do Feminino, vencendo os dois títulos, e da .

Ela participou da Copa do Mundo de 2015 com a seleção feminina principal, venceu o Pan-Americano de Toronto e as edições da Copa América de 2014 e 2018. Além disso, possui quatro títulos do Torneio de Futebol Feminino.

Quando jogou pelo Kindermann, de Santa Catarina, venceu quatro Campeonatos Catarinenses e mais dois de futsal Sub-17. Em 2017, venceu o Campeonato Amazonense com o Iranduba.

Marta



(Foto: Getty)

Por fim, Marta Vieira da Silva, 33 anos, atacante do Orlando Pride, dos Estados Unidos, desde 2017. Marta é considerada a jogadora mais importante da seleção, tendo sido nomeada a Melhor Jogadora do Mundo por seis vezes.

Iniciou sua carreira no , em 2000. Passou pelo –MG, Umea IK, da , Los Angeles Sol, Santos, FC Gold Pride, entre outros.

Estreou na seleção feminina em 2002 e já iniciou vencendo os Jogos Pan-Americanos de 2003 e 2007, e sendo vice-campeã dos de 2004 e 2008.

Marcou o gol mais bonito da semifinal da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2007, na , contra os EUA, ajudando o Brasil a chegar à final do torneio. Em 2015, ela se tornou a maior artilheira da história da Copa do Mundo Feminina, com 15 gols.

Veja alguns de seus títulos:

da Gama – Campeonato Brasileiro de 2001.

Umea IK – Champions League de 2003-04, Campeonato Sueco de 2005, 2006, 2007 e 2008, Supercopa da Suécia de 2003 e 2004.

Santos – Copa Libertadores de 2009, Copa do Brasil de 2009.

: Pan-Americano de 2007, Copa América Feminina de 2003, 2010 e 2018, Torneio Internacional Cidade de São Paulo de 2009, 2011 e 2012.

Veja a lista completa de jogadoras da seleção feminina e seus respectivos clubes:

Goleiras:

Aline - UD Granadilla Tenerife ( )

Bárbara - Avaí/Kindermann (Brasil)

Letícia - Corinthians (Brasil)

Defensoras:

Camila - Orlando Pride (EUA)

Daiane - Paris Saint-Germain (França)

Kathellen - FC Bordeaux (França)

Letícia - Sportclub Sand ( )

Mônica - Corinthians (Brasil)

Poliana - São José (Brasil)

Tamires - Fortuna Hjorring ( )

Tayla - Benfica (Portugal)

Meio-campistas:

Luana - KSPO Women Football Team (Coreia do Sul)

Andressinha - Portland Thorns (EUA)

Formiga - (França)

Thaisa - Milan (Itália)

Atacantes:

Andressa Alves - Barcelona (Espanha)

Bia Zaneratto - Incheon Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul)

Cristiane - São Paulo (Brasil)

Debinha - North Carolina Courage (EUA)

Geyse - Benfica (Portugal)

Ludmila - Atlético de Madrid (Espanha)

Marta - Orlando Pride (EUA)

Raquel - Club Huelva (Espanha)