Time de Berlusconi que acabou de subir à 1ª divisão quer Dybala e Icardi

Clube italiano foi promovido à Serie A e está disposto a fazer um investimento elevado para se manter na elite do futebol nacional

O Monza vai disputar a Serie A italiana pela primeira vez nos seus 110 anos de existência e promete gastar muitos milhões de euros para construir uma equipe competitiva para a próxima temporada.

O clube italiano, propriedade de Silvio Berlusconi, antigo dono do Milan, parece ter muito dinheiro para investir e está disposto a avançar na contratação de duas estrelas do futebol mundial.

Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, do canal “Sky Sports’, especialista no mercado de transferências, o Monza quer juntar no mesmo time Paulo Dybala e Mauro Icardi, dois jogadores com convocações para a seleção argentina.

No caso do centroavante do Paris Saint-Germain, a mesma fonte diz que Adriano Galliani, dirigente do Monza, entrou em contato com Wanda Nara, a sua empresária, para saber das condições para a contratação. A ideia dos italianos é avançar para o empréstimo de Icardi, com o PSG, e arcar com parte do salário do atacante sul-americano.

Já Paulo Dybala está sem clube depois de deixar a Juventus, mas nas últimas semanas tem sido especulado a outros times italianos, como a Inter de Milão, a Roma e o Milan.

Depois de ter fechado as contratações de três atletas italianos: Cragno, Ranocchia e Sensi, o clube de Berlusconi estaria pensando na dupla argentina para reforçar o setor de ataque e mudar de patamar no futebol local.