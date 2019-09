Time de Beckham não se reuniu com estafe de Messi, mas sonda Suárez

Tanto o argentino quanto o uruguaio são alvos da Inter Miami, que começa a jogar a MLS no ano que vem

O jornal inglês The Sun noticiou que o Inter Miami, time de David Beckham, que começará a disputar a em 2020 estaria interessado na contratação de Lionel Messi e teria enviado um representante a para uma reunião com o entorno do jogador. Porém, de acordo com fontes consultadas pela Goal, nunca houve uma reunião sequer com o estafe do argentino.

A Goal confirma que os dois principais alvos do time comandado pelo ex-jogador inglês são o próprio Messi e Luis Sárez. Porém, a ideia é tentar levá-los no futuro, para impulsionar o certame estadunidense.

Desde que foi noticiado que Messi pode deixar o clube do Barça de graça no final desta temporada, os rumores e supostas ofertas para deixar o clube não param de acontecer. O próprio jogador afirmou que não quer sair, mas quer um time competitivo para poder brigar títulos sempre.