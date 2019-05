Time da Semana do FIFA 19: Alaba e Ziyech aparecem após conquistarem títulos nacionais

Ambos foram fundamentais nas respectivas ligas e ganharam lugar nos onze iniciais que tiveram melhor desempenho na semana

David Alaba e Hakim Ziyech foram incluídos no Time da Semana do após contribuírem nos respectivos títulos nacionais.

Alaba foi às redes no fim de semana, o que ajudou o de Munique a erguer seu sétimo título de consecutivo, na vitória de 5 a 1 sobre o Eintracht . Além dele, Junior Firpo, Kalidou Koulibaly e Gianluigi Donnarumma completam a defesa.

Ziyech, por sua vez, marcou dois gols no triunfo do sobre o De Graafschap por 4 a 1. Rodrigo De Paul, Morgan Sanson e a jovem sensação do , Nicolas Pépé compõem o meio-campo.

No ataque, a equipe ideal conta com artilharia pesada, com o trio formado por Wissam Ben Yedder, do , Wout Weghorst, do e Djaniny, do Al-Ahli.

Entre os reservas, o atacante do , Chris Wondolowski, garantiu seu lugar após os quatro gols contra o na . A marca ainda o colocou como maior artilheiro da liga norte-americana.

Confira o elenco da semana abaixo:

TITULARES