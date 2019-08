Time da Noruega contrata Lionel Messi e já mira em Cristiano Ronaldo. Mas não aqueles que você está pensando

Junkeren, da terceira divisão da Noruega, contrata jovem de 16 anos que mudou o nome para o ídolo que defende as cores do Barcelona. Dirigente brinca

O Junkeren, clube da terceira divisão da Noruega, assinou com Lionel Messi - um jogador de 16 anos que mudou recentemente o seu nome para o mesmo do ídolo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O atacante antes se chamava Daniel Are Knutsen e teve a alteração do nome aprovada. O jovem acredita que tem o estilo de jogo semelhante ao do craque do .

"Eu já tinha a ideia de mudar meu nome e eu tenho Lionel Messi como o meu maior ídolo. Com minha dedicação ao futebol, fez sentido tentar", disse o Messi norueguês em entrevista ao VG.

"Queria dizer que eu tento ser o melhor no que faço. Há algumas semelhanças. Certamente, é possível vê-las. Mas o talento provavelmente não é o mesmo. Eu tenho um controle de bola similar e alguma velocidade. Aqueles que me conhecem antes disso, usam o nome antigo, enquanto os novos amigos me chamam de Lionel ou de Leo", acrescentou.

Mais artigos abaixo

A situação faz com que os dirigentes do clube brinquem com a situação. Runar Bo Eriksen, diretor-executivo do Junkeren, brincou sobre o tema e disse que está atrás de um Cristiano Ronaldo no mercado da bola.

"Eu brinquei antes disso que, agora, vamos atrás de um Cristiano Ronaldo", declarou. "Nós sabemos que há um Ronaldo no mercado que anteriormente jogou no Fauske/Sprint. Então, vamos atrás dele".