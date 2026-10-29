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O Carlisle United mostrou uma resistência extraordinária no Brunton Park, na noite de quarta-feira, e venceu o Harrogate Town, que vinha em grande fase, por 3 a 0, apesar de ter jogado mais de uma hora com apenas nove jogadores. O meio-campista Miguel Azeez, ex-integrante das categorias de base do Arsenal, e seu companheiro de equipe Harvey Bunker foram expulsos ainda nos primeiros 30 minutos pelo time da casa.

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Desfalcado, Carlisle supera desvantagem numérica

O técnico Rob Elliot viu sua equipe de Cumbria encerrar a sequência de cinco vitórias do Harrogate na quinta divisão, apesar de perder dois jogadores centrais antes do intervalo. De volta ao time ao lado de Kenton Richardson e David Ajiboye como uma das três mudanças, Azeez, ex-promessa do Arsenal de 24 anos, foi expulso aos 15 minutos. O meio-campista Bunker também foi expulso aos 30 minutos.

Gol cedo antecede polêmica com a arbitragem

Antes das expulsões, o Carlisle começou bem: Josh Williams cortou da ponta esquerda para o meio e abriu o placar com um chute colocado no canto inferior.

Azeez quase ampliou a vantagem após receber a bola em uma cobrança de falta na entrada da área e finalizar para fora por pouco, mas o árbitro Jamie Robinson mostrou a ele o cartão vermelho direto aos 15 minutos por uma entrada dura em Morgan Williams.

O goleiro da casa, Adam Desbois, então defendeu uma finalização de longe de Ciaran McGuckin e viu o atacante cabecear para fora. Depois, impediu um gol de Brad Dolaghan após cruzamento de Ellis Taylor, antes de Bunker receber o cartão vermelho direto por uma falta em Josh Hmami aos 30 minutos.

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Donos da casa aproveitam as chances; visitantes desperdiçam

Mesmo com dois jogadores a menos, o Carlisle quase voltou a marcar antes do intervalo, quando o goleiro visitante Luke Hutchinson defendeu uma cabeçada de Morgan Feeney após cobrança de falta de Callum Whelan. Desbois, por sua vez, segurou um desvio de McGuckin em outro cruzamento de Taylor, e Morgan Williams finalizou de primeira para fora.

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Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Josh Williams entrou na área após passar pela marcação e ajeitou para Whelan finalizar com tranquilidade, superando Hutchinson. Na outra ponta, Shawn McCoulsky cabeceou por cima do gol de perto.

O reserva Ryan Galvin garantiu os pontos aos 61 minutos, pouco depois de entrar em campo. Ele recebeu um passe de Callum Camps desde a linha do meio-campo e empurrou o rebote para o gol após Hutchinson defender sua primeira finalização.

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Suspensões dão dor de cabeça ao comando do Carlisle

A vitória notável leva a equipe de Elliot ao nono lugar da National League, com 23 pontos em 15 jogos, enquanto o derrotado Harrogate segue em segundo, com 31 pontos no mesmo número de partidas. Daqui para a frente, o Carlisle terá de enfrentar seus próximos compromissos nacionais sem os dois meio-campistas suspensos enquanto busca se aproximar das posições de acesso aos playoffs. Já os visitantes de Yorkshire, abalados pela derrota, precisam se reorganizar rapidamente para manter a campanha pelo acesso direto.