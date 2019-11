Time da Itália vence por 27 a 0 e demite treinador. Sim, é isso mesmo

Equipe de base Invictasauro construiu o placar dilatado em partida Sub-18

Massimiliano Riccini foi demitido do cargo de treinador da equipe italiana Sub-18 Invictasauro em uma situação inusitada. No último sábado, o time de base goleou o Marina Calcio por impressionantes 27 a 0, e o técnico perdeu o emprego porque foi considerado que houve uma falta de respeito ao adversário.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Uma série de lesões fez com que o Marina Calcio precisasse jogar com um atleta de linha no gol. O resultado foi o placar dilatado, com direito a um jogador marcando sete vezes e outros dois garotos fazendo seis gols cada.

Tiberio Pratesi, diretor esportivo da equipe derrotada, reclamou depois da surra, e o Invictasauro respondeu concordando.

"Ficamos chocados e extramemente decepcionados quando soubemos que nosso time de juniores venceu o Marina Calcio por 27 a 0. Os valores do futebol de base não correspondem a algo assim. O adversário precisa sempre ser respeitado, e isto não aconteceu hoje", afirmou o presidente Paolo Brogelli em comunicado.

"Como presidente, peço desculpas ao Marina e anuncio que nossa diretoria decidiu em unanimidade por demitir o treinador Riccini. Nossos técnicos têm o dever de treinar nossos garotos, mas acima de tudo de educá-los. Isto não aconteceu hoje", disse.