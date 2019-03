Time boliviano pede suspensão de jogador brasileiro alvo de racismo

O atacante Serginho, do Jorge Wilstermann, abandonou a partida contra o Blooming na Bolívia

Em entrevista coletiva dada na terça-feira (20), o presidente do Blooming Juan Jordán pediu a suspensão por um ano do atacante Serginho, do , alvo de insultos racistas no último duelo entre os times bolivianos.

O jogador brasileiro deixou o campo no meio da partida após o ataque da torcida rival.

Todo mi apoyo para Serguinho que se retiró del campo ante los insultos racistas de una importante parte de aficionados de Blooming y que la ley actúe con contundencia para que no vuelva a ocurrir pic.twitter.com/6OA6osSil3 — Miguel A. (@maportugal55) March 18, 2019

Segundo o presidente do Blooming, Serginho provocou e ofendeu a torcida e ainda infringiu um artigo do código da competição ao abandonar o campo. O pedido é por uma suspensão de um ano do atleta e a perda de nove pontos pelo Jorge Wilstermann na competição.

Em depoimento confuso, Juan Jordán chegou a condenar o racismo na e pediu campanhas preventivas, mas também tentou minimizar o caso dizendo que espera que o caso "não acabe com o folclore do futebol"e que "todos têm apelidos" quando jogam na casa do adversário.