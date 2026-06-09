Timber se pronuncia pela primeira vez sobre não ter sido convocado para a Copa do Mundo pela seleção holandesa

Jurriën Timber se pronuncia pela primeira vez sobre o fato de ter ficado definitivamente de fora da Copa do Mundo. O zagueiro do Arsenal descartou definitivamente sua participação na segunda-feira devido a problemas físicos persistentes. Lutsharel Geertruida já foi convocado como substituto.

“Estou profundamente decepcionado por ter que perder a Copa do Mundo. Representar meu país no maior palco é algo com que sempre sonhei, e é difícil aceitar que uma lesão tenha tirado essa chance de mim”, escreve Timber, desapontado, em sua página do Instagram.

“Embora este não seja o caminho que eu esperava, confio que Deus tem um plano maior do que o que posso ver agora. Desejo o melhor aos rapazes. Deixem o país orgulhoso!”, diz o zagueiro da Seleção Holandesa, que desistiu da competição, aos seus companheiros de equipe, que enfrentam o Japão no domingo, na primeira partida da fase de grupos.

Timber já vinha lutando contra uma lesão na virilha há algum tempo, mas, mesmo assim, participou do estágio de treinamento da Seleção Holandesa em Nova York. Lá, nos últimos dias, foi avaliado se o zagueiro estaria em forma a tempo de participar do torneio.

No fim das contas, decidiu-se que Timber não poderá jogar durante a Copa do Mundo. Segundo a KNVB, o zagueiro “não se recuperou suficientemente de uma lesão na virilha para participar da Copa do Mundo de forma medicamente responsável”.

Timber já soma 23 partidas pela seleção holandesa. O zagueiro do Arsenal também ficou de fora da Euro 2024 devido a lesões. Ele, no entanto, foi titular da seleção holandesa na Copa do Mundo de 2022, que terminou para a Holanda nas quartas de final.