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Jurrien Timber Arsenal Champions League final 2026Getty Images
Rian Rosendaal
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Timber copia Bergkamp no Arsenal; Manchester United sofre novo revés

Jurriën Timber foi decisivo para o Arsenal na terça-feira com um belo gol na vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Lille OSC, pela Liga dos Campeões. O Manchester United, que atravessa uma fase difícil na Premier League, perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Atlético de Madrid. Matthijs de Ligt passou os 90 minutos no banco dos visitantes.

Atlético de Madrid - Manchester United 2-0
Um início de pesadelo para o Manchester United em Madri. Alex Baena deixou Pablo Barrios em condições de marcar logo no primeiro minuto. Os visitantes se recuperaram um pouco e viram Bryan Mbeumo chutar para fora por pouco aos 12 minutos. Mais tarde, o mesmo Mbeumo parou no atento Jan Oblak.

O Manchester United teve sorte quando Alejandro Grimaldo acertou a trave e o gol de Johnny Cardoso, que faria 2 a 0 pouco antes do intervalo, foi anulado por impedimento. Foi, portanto, um primeiro tempo movimentado, com lances de destaque diante dos dois gols.

Julián Álvarez lamentou uma chance poucos minutos após o intervalo, quando o atacante argentino acertou a trave. Do outro lado, Bruno Fernandes ficou perto do empate com uma pancada no travessão. Joshua Zirkzee, Mason Mount e Amad Diallo entraram na reta final, enquanto o Manchester United buscava o 1 a 1. A tarefa ficou mais difícil quando Leny Yoro recebeu cartão vermelho direto por derrubar um adversário que avançava livre em direção ao gol. 

A resistência do Manchester United acabou quando Ademola Lookman marcou no rebote, após um rápido contra-ataque dos donos da casa. Foi uma noite dolorosa para Michael Carrick, que vive um início de temporada decepcionante como técnico do gigante inglês. 

Arsenal - Lille OSC 3-0
Bruno Guimarães chutou para fora por pouco aos 20 minutos, e Mikel Merino parou no goleiro Berke Özer, do Lille. Alguns minutos depois, um gol de Ayase Ueda foi anulado por impedimento. O Arsenal ainda chegou perto do 1 a 0 com Eberechi Eze, mas o placar seguia em 0 a 0 após 45 minutos.

Após a volta do intervalo, o Arsenal pediu pênalti quando Bruno Guimarães caiu, mas o árbitro Felix Zwayer decidiu não marcar a penalidade depois de consultar o VAR. O 1 a 0 veio mesmo assim, com Timber, que encobriu Özer com um toque por cima de perto. O Arsenal pareceu despertar com o gol, e Eze marcou o segundo pouco depois.

A situação ficou ainda melhor para os londrinos quando Bukayo Saka ampliou para 3 a 0. O Arsenal soma seis pontos após dois jogos na fase de grupos, já que venceu o Napoli por 1 a 0 no mês passado.