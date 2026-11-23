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O defensor neozelandês Tim Payne transformou a fama que ganhou na internet durante a Copa do Mundo de 2026 em títulos na América do Sul depois que o Club Olimpia conquistou o Clausura paraguaio no domingo. Após vencer o Apertura no início do ano, a equipe histórica de Assunção completou a dobradinha nacional com uma virada emocionante por 2 a 1 sobre o Sportivo Trinidense.

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Gol no fim garante o 49º título

Payne acompanhou do banco de reservas a virada do Olimpia no Estádio Defensores del Chaco, após sair atrás no segundo tempo, que garantiu ao clube seu 49º título do campeonato com duas rodadas de antecedência. Tobias Morinigo abriu o placar para o Sportivo Trinidense aos 56 minutos, antes de Esteban Matus empatar oito minutos depois. Romeo Benitez, que entrou durante a partida, marcou aos quatro minutos dos acréscimos para selar a vitória da equipe comandada pelo técnico Pablo Sanchez.

Fama nas redes antecede mudança ousada

O triunfo coroa seis meses extraordinários para o lateral-direito de 32 anos, que deixou o Wellington Phoenix em junho, após sete temporadas na A-League, para se testar no Paraguai. Antes de chegar a Assunção, Payne viu sua popularidade na internet disparar de forma surreal durante a Copa do Mundo de 2026 : seu número de seguidores nas redes sociais saltou de menos de 5 mil para mais de cinco milhões depois que a criadora de conteúdo argentina Valen Scarsini o destacou como o jogador "menos conhecido" a caminho do torneio.

Determinado a provar seu valor em campo, o jogador da seleção da Nova Zelândia causou impacto imediato em 2 de agosto ao sair do banco e marcar na vitória por 5 a 0 sobre o Rubio Nu. Duas semanas depois, disputou os 90 minutos da vitória por 2 a 1 sobre o Sportivo Ameliano.

Atuação no Superclássico rende elogios locais

Payne conquistou ainda mais a torcida em 23 de agosto, quando começou como lateral-direito na vitória por 2 a 1 no Superclássico contra o grande rival Cerro Porteno. O resultado ajudou o Olimpia a se recuperar das derrotas para Libertad e Nacional no início do Clausura. O veículo paraguaio La Tribuna elogiou sua qualidade técnica, seus cruzamentos, seu desempenho nos duelos defensivos e sua tranquilidade com a bola, enquanto o defensor descreveu o ambiente do clássico como uma das experiências mais marcantes de sua carreira.

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Considerado por um breve período um amuleto da sorte após o Olimpia vencer suas quatro primeiras partidas no campeonato, ele também disputou o jogo inteiro na vitória por 4 a 1 sobre o Deportivo Recoleta, em novembro. Ao longo da campanha, o versátil defensor somou nove partidas no campeonato, cinco delas como titular, e um gol para conquistar seu primeiro título fora da Oceania.

Libertadores aguarda o elenco campeão

Com os dois títulos nacionais e a classificação para a Copa Libertadores de 2027 já garantidos, a equipe de Sanchez pode disputar seus dois últimos jogos do Clausura sem a pressão da disputa pelo título. Payne buscará mais minutos em campo antes do fim da temporada, enquanto avalia seu papel de longo prazo em Assunção. A preparação para a principal competição de clubes da América do Sul representa agora o próximo grande desafio para o neozelandês e para o clube mais vitorioso do Paraguai.