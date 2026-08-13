Tim Krul vê um “diamante” no Ajax: “Tenho certeza de que grandes clubes estão de olho nele”

Tim Krul viu, apesar da atuação decepcionante do Ajax contra o Shelbourne FC (2 a 2), um ponto positivo do lado dos Amsterdammers: Abdellah Ouazane. Foi o que contou o analista da Ziggo Sport.

O empate fora de casa contra o Shelbourne não teve grandes consequências para o Ajax. O jogo de ida da terceira fase preliminar da Conference League já havia sido vencido pelos Amsterdammers por 3 a 1 na semana passada, o que fez com que eles avançassem normalmente para os playoffs.

O Ajax definitivamente não jogou bem, na visão de Krul. Ainda assim, ele viu “alguns pequenos pontos positivos”. “Os garotos que entraram: Tolu, Ouazane...”, começa o ex-goleiro, antes de seguir falando sobre Ouazane, de dezessete anos.

“Esse é realmente um diamante, na minha opinião. Esperamos ver muitos belos momentos dele ainda. Realmente um diamante.”

“Afinal, é o Ajax: de tempos em tempos aparece um garoto assim. E eu acho que ele é realmente mais um desses garotos. Acho que os grandes clubes certamente estão olhando para isso, porque é realmente um prazer vê-lo jogar. Os torcedores vão ao estádio por isso.”

Krul ainda vê um ponto a ser melhorado no talento. “Esse garoto carregou a bola algumas vezes por setenta ou oitenta metros. E aí, no último momento, talvez ele precise manter um pouco a visão de jogo, porque acabou entrando completamente no caos. Mas é isso que eu acho bonito nesses garotos jovens.”

Ouazane entrou em campo na noite de quinta-feira aos 57 minutos, como substituto de Julian Brandt. Foi sua quinta partida oficial pelo Ajax.