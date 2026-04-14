Tim Krul fica surpreso com o aquecimento de um jogador do PSG e, de repente, vê oportunidades para o Liverpool

Tim Krul ainda acredita num pequeno milagre para o Liverpool na noite de terça-feira contra o Paris Saint-Germain, segundo ele mesmo afirmou à Ziggo Sport. Os Reds precisam reverter uma desvantagem de 2 a 0 na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

Segundo o jogador que disputou 15 partidas pela seleção holandesa, os parisienses têm um ponto fraco bem claro, como ele conta em conversa com Noa Vahle em Anfield. “Sim, encontrei um ponto fraco. Na verdade, quem está no gol não é Donnarumma, mas Safonov.”

Gianluigi Donnarumma mudou-se para o Manchester City no verão passado. O PSG contratou Lucas Chevalier como substituto, mas, ao longo da temporada, ele perdeu a vaga para Matvej Safonov. Este último não tem se saído mal nas últimas semanas, mas ainda não impressionou Krul.

“Olha, Donnarumma é de classe mundial”, continua Krul. “A saída dele é realmente uma grande perda, porque gastaram 40 milhões em Chevalier, mas ele agora está no banco. Dos jogos que vi do Safonov, há realmente uma diferença em relação ao Donnarumma.”

“Acho que isso é realmente uma fraqueza. Ele fica muito nervoso principalmente com os cruzamentos, então acho que é aí que estão as oportunidades para o Liverpool esta noite”, afirma Krul. Vahle acha que sabe por que Safonov é atualmente o goleiro titular do PSG. “Enrique diz: ele é bom com os pés, e é disso que precisamos.”

Krul não concorda totalmente com isso. “Essa é uma decisão do treinador. É claro que é uma grande decisão colocar um jogador de 40 milhões no banco. Espera-se que ele seja o titular. Luis Enrique é campeão europeu, então quem somos nós para julgar?”

No entanto, ele mantém sua opinião. “Safonov não é um goleiro de nível mundial. Todos os grandes clubes da Europa têm goleiros de nível mundial. Courtois, Neuer, Donnarumma… É isso que realmente sinto falta no PSG esta noite.”